Norbi długo nie płakał po TVP. Ma już nową pracę. Gdzie go zobaczymy?

Norbi (52 l.) od wielu lat obecny jest w polskim show-biznesie. Na przełomie XX i XXI wieku był jednym z najpopularniejszych gwiazdorów w kraju. Chociaż dzisiaj najbardziej kojarzony jest z telewizją, to karierę zaczynał jako muzyk. Jego utwór "Kobiety są gorące" do tej pory zna i śpiewa niemal cała Polska.

W 2019 roku znalazł swoją przystań w TVP. Najpierw jako zastępca Roberta Janeckiego w "Jaka to melodia". Później jako prowadzący "Koła fortuny". Razem z nim zadebiutowała również Izabella Krzan. Po jesiennych wyborach przez TVP przeszły wielkie zmiany. Długo nie było jasne czy obejmą one również prowadzących show. Sam Norbi zapytamy, o to czy obawia się utraty pracy odpowiadał, że nie ma żadnych oczekiwań.

W maju stało się jasne, że ich czas w publicznej telewizji dobiegł końca. Rolę prowadzącego przejmie aktor Błażej Stencel, który ma na swoim koncie występy m.in. w "Ojcu Mateuszu", "O mnie się nie martw" czy "W rytmie serca". Z kolei zamiast Krzan w programie pojawiła się Agnieszka Dziekan, która wcześniej pracowała m.in. jako pogodynka w "Pytaniu na śniadanie".

Swojemu następcy życzył powodzenia. Norbi dodał rownież, że w show-biznesie trzeba mieć dystans. Zamiast mieć żal o zakończenie kontraktu, woli pamiętać o dobrych rzeczach.

Oczywiście lubiłem bardzo tę pracę. Sentyment mam ogromny. Moim zdaniem z Izką stworzyliśmy super duet. Ja nagrałem ok. 1500 odcinków, a ona jeszcze więcej. Kochałem tych ludzi z produkcji i uczestników. (...) To był fantastyczny czas - dodał.

Norbi nie musi się już martwic o brak pracy. Gwiazdor dołączył do internetowego kanału dla seniorów Silver TV. Poprowadzi program śniadaniowy. Do zespołu prowadzących "Na dobry dzień" należą również Blanka Gankowska, Magdalena Kos, Paweł Blajer, Beata Borucka oraz Monika Richardson.

