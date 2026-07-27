Nowa gwiazda w "Twoja twarz brzmi znajomo". To wybitna reżyserka i wokalistka. Co pokaże?

Maria Sadowska w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Do grona uczestników 23. edycji już show "Twoja twarz brzmi znajomo" dołącza Polska wokalistka, kompozytorka, reżyserka i scenarzystka, a także członkini Polskiej Akademii Fonograficznej. Wyreżyserowała m.in głośny film „Sztukę kochania”, „Dziewczyny z Dubaju” czy „Pokusa”. Świetnie sprawdzała się też jako trenerka show "The Voice of Poland". Ma na swoim koncie taneczne oraz jazzowe płyty. Jak poradzi sobie w scenicznych metamorfozach? Przekonamy się już jesienią.

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Marysia Sadowska- piosenki

Muzyczną przygodę zaczynała jako dziecko w zespole Tęcza, a jako dojrzała artystka zbudowała własny, rozpoznawalny styl. Jest wokalistką, kompozytorką i autorką tekstów, tworząca na styku jazzu, popu, funku i elektroniki. W jej dyskografii znajduje się dziewięć albumów. Wśród nich m.in. „Marysia Sadowska” (2004) - z piosenkami skomponowanymi do wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Juliana Tuwima, „Tribute to Komeda” (2006), „Gwiazda dla każdego” (2007), „Demakijaż” (2009), jazzowe „Jazz na ulicach” (2014) oraz „Początek nocy” (2020). Ten ostatni album promował singiel „Kocham Cię”, nagrany w duecie z Kayah.

Maria Sadowska - filmy

Artystka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich reżyserek filmowych. Ukończyła reżyserię na łódzkiej PWSFTviT oraz warszawską Akademię Filmu i Telewizji. Jako reżyserka zadebiutowała w 2009 roku. Prawdziwy przełom przyniósł jej debiut pełnometrażowy „Dzień kobiet” (2012) - dramat o pracownicy dyskontu, która staje do walki o godność i prawa w miejscu pracy. Największy komercyjny sukces przyniosła jej „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” (2017) - biografia autorki kultowego poradnika, którą w kinach obejrzało ponad dwa miliony widzów. Film stał się jednym z najgłośniejszych polskich tytułów tamtego roku. W 2021 roku wyreżyserowała budzącą wielkie emocje produkcję „Dziewczyny z Dubaju”, a w 2023 roku na ekrany trafiła „Pokusa” - dramat obyczajowy z Heleną Englert w jednej z głównych ról.

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