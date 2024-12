Nowe informacje o zdrowiu Nataszy Urbańskiej! Wiemy, czy wystąpi na Sylwestrze z Dwójką

Sylwester z Dwójką: Natasza Urbańska straciła głos!

Koniec roku to bardzo pracowity czas dla gwiazd muzyki. Na krótko przed świętami odbyło się np. "Wielkie kolędowanie w USA". Wzięli w niej udział w niej udział m.in. Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Natasza Urbańska, Rafał Brzozowski oraz Marcin Miller.

Żona Janusza Józefowicza po powrocie do Stanów niemal od razu zaczęła przygotowania do Sylwestra z Dwójką. Niestety, doszło do pewnych niespodziewanych wydarzeń. Jak donosił portal pudelek.pl, podczas poniedziałkowych prób Natasza Urbańska nie była w stanie zaśpiewać ani jednej nuty. Celebrytka straciła głos!

Natasza była na miejscu, wychodziła na scenę, współpracowała z ekipą techniczną, choreografem, ale nie zaśpiewała żadnej piosenki. Kilka dni temu straciła głos i teraz oszczędza go, by jak najszybciej wrócić do formy. Bardzo zależy jej, żeby nie zawieść fanów i zrobić show na najwyższym poziomie - powiedział informator portalu pudelek.pl.

Zobacz również: Polskie i zagraniczne gwiazdy na Sylwestrze z Dwójką! Wiemy, kto wystąpi

Sylwester z Dwójką: Nowe informacje ws. stanu zdrowia Nataszy Urbańskiej

Managerka gwiazdy wyznała, że jest ona w stałym kontakcie z lekarzami. Jednak niemal do samego końca nie było wiadomo, czy pojawi się na scenie Stadionu Śląskiego. Na krótko przed rozpoczęciem Sylwestra z Dwójką otrzymaliśmy informacje, że Natasza Urbańska wystąpi podczas wydarzenia!

Piosenkarka u boku Tatiany Okupnik i Piotra Kupichy zaśpiewała na początek imprezy "We will rock you". To nie ostatni raz, gdy pojawi się na scenie.

Zobacz również: Gwiazdor Sylwestra z Dwójką romansował z księżna Dianą? Wyznał, co ich łączyło

Super Express" objął Sylwester z Dwójką swoim patronatem medialnym. Imprezę będzie można oglądać na żywo w TVP2 i online w TVP VOD. Start o godz. 19:50 - 31 grudnia 2024 roku. Na bieżąco relacje, materiały i zdjęcia, znajdziecie także na stronie www.se.pl oraz w mediach społecznościowych "Super Expressu". Zachęcamy do śledzenia!

Natasza Urbańska o Michell Siwak, która wygrała "The Voice Kids": To jest nowa Edyta Górniak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sylwester z Dwójką 2024. Próby sceniczne: Michał Szpak, Dominik Dudek