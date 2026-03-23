Nowe nagranie z przesłuchania Justina Timberlake'a. Piosenkarz nie dowierzał policyjnym procedurom

Sprawa czerwcowego incydentu z 2024 roku w Hamptons wciąż budzi ogromne emocje opinii publicznej. Justin Timberlake został wówczas ujęty przez służby w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Gwiazdor nie zgodził się na badanie alkomatem, a następnie wytoczył proces władzom miasteczka, usiłując za wszelką cenę zablokować publikację nagrań z momentu aresztowania. Zabiegi jego prawników okazały się całkowicie nieskuteczne, w wyniku czego materiały trafiły do internetu. Obecnie wyciekł kolejny fragment, tym razem dokumentujący przebieg samego przesłuchania na komisariacie. Zarejestrowane na filmie zachowanie artysty mocno sugeruje jego całkowite oderwanie od rzeczywistości, co wywołało lawinę komentarzy. Jakby tego było mało, w trakcie interwencji piosenkarz pozwolił sobie na mało zabawny żart uderzający w temat własnej rasy.

Kolejne nagranie z udziałem Justina Timberlake'a. Zaskakująca postawa muzyka na komisariacie

Opublikowany w sieci klip ukazuje wyraźnie sfrustrowanego piosenkarza, który z założonymi kajdankami na rękach kompletnie nie potrafi pogodzić się z warunkami panującymi w policyjnym budynku. Słynny wokalista z ogromnym zdziwieniem reagował na standardowe działania funkcjonariuszy, nie kryjąc przy tym swojego wielkiego oburzenia całą sytuacją.

"Traktujecie mnie jak kryminalistę"

Takie właśnie pretensje gwiazdor skierował bezpośrednio do przesłuchującego go policjanta. Zatrzymany kategorycznie odmówił poddania się testom chemicznym i nieustannie dopytywał, z jakiego powodu w ogóle skrępowano mu ręce. Prowadzący czynności mundurowy wykazał się w tej sytuacji niezwykłym opanowaniem oraz cierpliwością, krok po kroku wyjaśniając nietrzeźwemu muzykowi, że podlega on powszechnie obowiązującym procedurom. Zdarzenie to dobitnie pokazuje potężne zaskoczenie znanych osobistości, gdy w konfrontacji z organami ścigania brakuje dla nich jakiegokolwiek specjalnego traktowania.

Osobiste problemy Justina Timberlake'a i kontrowersyjne żarty w areszcie

Media już od dłuższego czasu rozpisują się o życiowych zawirowaniach amerykańskiego piosenkarza, wskazując na jego rosnące trudności z używkami oraz poważny kryzys w małżeństwie z aktorką Jessicą Biel. Ujawnione niedawno filmy z policyjnej interwencji stanowią bardzo bolesne potwierdzenie tych krążących w prasie doniesień. Sam stan głębokiej nietrzeźwości stanowi zaledwie jeden z wielu wymiarów tego głośnego skandalu, ponieważ wypity alkohol z pewnością w żaden sposób nie usprawiedliwia rzucania przez wokalistę oburzających i zupełnie nieśmiesznych żartów dotyczących kwestii rasowych.

