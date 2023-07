Nowy grób Janusza Weissa. Wzruszające znicze przy mogile. Zmiana także u Bernarda Ładysza, aktora "Znachora"

Co za zmiana!

Bernard Ładysz najbardziej znany jest z roli młynarza Prokopa w "Znachorze". Śpiewak operowy ma za sobą także piękną kartę wojskową. Należał do AK, był uczestnik akcji „Burza” na Wileńszczyźnie. W czasie wojny był także aresztowany przez NKWD i zesłany do Kaługi, miasta nad Oką. Po powrocie do Polski w 1946 roku występował w Zespole Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, potem był solistą Opery Warszawskiej i Teatru Wielkiego w Warszawie. Na nowym grobie widnieje zdjęcie oraz cytat z artysty "Śpiewałem sercem". Wcześniej grób Ładysza składał się ze skromnych desek i usypanych kamyczków. Obok nowy pomnik nagrobny ma także Barbara Krafftówna.

Teraz podobną mogiłę ma Janusz Weiss, który został pochowany nieopodal w Alei Zasłużonych. Grób dziennikarza i prowadzącego teleturniej "Miliard w rozumie" to teraz prosty drewniany krzyż, drewniana skrzynia, w której umieszczono kamyki oraz żwirek, gdzie ustawiono znicze od rodziny, żony oraz dwóch niepełnoletnich jeszcze synów. Współzałożyciel Radia Zet z drugą żoną, Ukrainką Maszą, miał dwóch synów Maksymiliana i Jana, w wieku 14 i 12 lat.