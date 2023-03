Nieprawdopodobne, co stało się na pogrzebie Janusza Weissa! Takiego wieńca nigdy nie widzieliśmy

Wiadomość o śmierci Janusza Weissa była szokiem dla środowiska dziennikarskiego. Jego programów i audycji słuchały miliony Polaków. W czwartek, 23 marca, odbył się pogrzeb Janusza Weissa. W ostatniej drodze prezentera towarzyszyła mu rodzina i przyjaciele. Na cmentarzu nie zabrakło popularnych osób ze świata mediów. Pojawił się m.in. redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik. Grób Janusza Weissa utonął w kwiatach. Do pewnego momentu ceremonia niespecjalnie wyróżniała się na tle innych ostatnich pożegnań. Jednak w pewnym momencie na pogrzebie Janusza Weissa wydarzyło się coś nieprawdopodobnego! Wśród morza kwiatów na jego grobie znalazł się zupełnie niezwykły wieniec w kształcie starego telefonu. Nawiązywał on zapewne do kultowej audycji w Radiu Zet: "Dzwonie do Pana/Pani w bardzo nietypowej sprawie". Zobacz w naszej galerii, jak wyglądał grób Janusza Weissa podczas pogrzebu. Wieniec w kształcie telefonu był naprawdę niesamowity!

