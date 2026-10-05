Nowy polski serial medyczny rzuci wyzwanie hitom. Leszek Lichota znów w roli lekarza

Wybitny specjalista w dziedzinie neurochirurgii, Dawid Łazarz (w tej roli Leszek Lichota), zostaje zmuszony do wyjazdu na medyczną prowincję. Prowincjonalna placówka błyskawicznie staje się polem bezpardonowej walki o zdrowie pacjentów i niezależność w podejmowaniu trudnych decyzji. Pierwszy polski dramat medyczny zrealizowany dla Netflixa, czyli serial "Znieczulenie", ujrzy światło dzienne 4 listopada. Oprócz wspomnianego Leszka Lichoty na ekranie zobaczymy plejadę znanych gwiazd. W obsadzie znaleźli się między innymi: Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Masza Wągrocka, Filip Kowalewicz, Dorota Kolak oraz Mariusz Bonaszewski. Ponadto w produkcji wystąpią: Gamou Fall, Hugo Tarres, Krzysztof Stelmaszyk, Zbigniew Suszyński, Arkadiusz Brykalski, Marcin Czarnik, Karol Biskup, Magdalena Koleśnik i Joanna Balasz.

Zwiastun serialu "Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą

Leszek Lichota jak współczesny Znachor? Oto fabuła "Znieczulenia"

Tuż po pierwszych ogłoszeniach w sieci zaroiło się od komentarzy internautów, że zarys fabularny nowej produkcji brzmi wręcz jak nowoczesna interpretacja kultowego "Znachora". Z oficjalnych materiałów dowiadujemy się, że to pierwszy dramat medyczny polskiej produkcji w katalogu Netflixa, który rzuci odbiorców w sam środek pełnego napięć świata szpitalnych zawirowań. Główny bohater, wybitnie uzdolniony neurochirurg doktor Łazarz (Leszek Lichota), traci posadę w renomowanej klinice po niezwykle odważnym, ale ostatecznie nieudanym zabiegu operacyjnym. Zmuszony opuścić prestiżowy ośrodek, znajduje zatrudnienie w niewielkim szpitalu z dala od wielkiego miasta. Tam zderza się z hermetyczną społecznością i zupełnie nowymi, nieznanymi mu zasadami. Szybko okazuje się, że gotowość ambitnego lekarza do naginania obowiązujących reguł w imię ratowania ludzkiego życia wywołuje skrajne emocje, budząc zarazem wielki podziw i ostre kontrowersje.

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Brawura i ogromny brak pokory sprawiają, że Łazarz wyróżnia się na tle innych medyków, jednak jednocześnie pakują go w potężne kłopoty z systemem i etyką zawodową. Historia mocno akcentuje gigantyczny ciężar odpowiedzialności za los ratowanych pacjentów. Aby zachować maksymalny autentyzm, twórcy "Znieczulenia" ściśle współpracowali z medycznymi ekspertami, dbając o pełną zgodność z prawdziwymi procedurami i realiami medycyny. Ogromnym wsparciem kreatywnym dla całej ekipy i aktorów okazał się również Neal Baer – doświadczony lekarz, a zarazem uznany producent, który ma na swoim koncie pracę przy chociażby kultowym serialu "Ostry dyżur". Jego gigantyczne zaplecze dramaturgiczne znacząco wzbogaciło projekt.

Twórcy i data premiery serialu Znieczulenie w serwisie Netflix

Na fotelu reżysera zasiadł Łukasz Ostalski. Z kolei za starannie przygotowaną warstwę scenariuszową odpowiada wykwalifikowany zespół w składzie: Dana Łukasińska, Bartosz Janiszewski, Marcin Ciastoń oraz Beata Halastra. Wszystkie zaplanowane epizody serialu "Znieczulenie" wylądują w bibliotece Netflixa dokładnie 4 listopada.

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