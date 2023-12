Nowy prezes TVP wysłał maila do pracowników. Znane nazwiska lada chwila wrócą na antenę!

Od kilku dni cała Polska żyje rewolucją, która ogarnęła Telewizję Polską. Do stacji powracają znane nazwiska, "Wiadomości" wróciły w nowej odsłonie pod nową nazwą "19.30", a jednym z ich prowadzących został Marek Czyż. Z kolei nowym prezesem stacji został Tomasz Sygut. Jak się okazuje, wysłał on maila do znanych i lubianych gwiazd stacji TVP. Na liście nazwisk są między innymi: Maciej Orłoś, Jurek Owsiak czy Jarosław Kulczycki.

Nowy prezes TVP wysłał maila do pracowników! Na antenę wrócą wielkie gwiazdy!

Wiele wskazuje na to, że lada dzień zobaczymy po kilkudniowej przerwie znane programy informacyjne takie jak: "Teleexpress" czy "Panorama". Informator serwisu "Plotek" ujawnia, że nowy prezes TVP, Tomasz Sygut miał wysłać maila do pracowników. Na liście znaleźli się Maciej Orłoś, który lada moment ma wrócić do prowadzenia kultowego "Teleexpressu", a szefową ma zostać Danuta Dobrzyńska. Jednym z adresatów ma być Jarosław Kulczycki, który ma zostać szefem "Panoramy". Co więcej, na antenę wróci również Jurek Owsiak, bowiem TVP ponownie będzie pokazywać "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy".

W mailu, o którym informuje "Plotek", mowa również jest o powrocie między innymi Dariusza Szpakowskiego, oraz nowym dyrektorze TVP Sport, którym ma zostać Jakub Kwiatkowski - były rzecznik prasowy PZPN. Nowy prezes przyznał, że wkrótce powrócą słynne programy, które poprowadzą znani dziennikarze i redaktorzy.

