Jak każdy wie z doświadczenia, sytuacje w życiu są różne i czasem trzeba skorzystać z toalety w miejscu publicznym. Alternatywą są krzaki, ale raz że załatwianie się pod nimi jest bardzo nieeleganckie, dwa - można za to zarobić mandat. Niestety, czystość w publicznych toaletach pozostawia wiele do życzenia. Gwiazdy na ogół rzadko poruszają takie tematy, bo nie chcą być kojarzone z sedesami. Na szczęście znalazła się odważa, która nie owija bawełnę. Chodzi o gwiazdę TVN (występowała m.in. w "Big Brotherze) i telewizji Polsat (wzięła udział w programie "Żony Warszawy") Monikę Goździalską. Rozsierdzona celebrytka nie gryzła się w język. Na słowach jednak się się nie skończyło. Monika Goździalska nagrała nawet filmik, który jest dowodem w tym obleśnym toaletowym skandalu.

Nie przegap: Gwiazdor TVN kiedyś zwymiotował pod lokalem Gesslera, teraz ma poważniejsze problemy! "Smutna wiadomość"

Gwiazda TVN i Polsatu wypaliła prosto z mostu, ostro atakując panie. - Dziś przekonałam się o jednym, będąc w damskiej toalecie. Że nieważne, z jakiego kraju pochodzisz - kobiety to p******one brudasy - oceniła. W toalecie było tak obrzydliwie, że Monika Goździalska nie chciała w niej oddać moczu! - I co, mam przy tym sikać? "No go", wolę pod krzakiem - piekliła się celebrytka znana z Polsatu i TVN. Potem współczuła pani, która musi sprzątać po brudasach. Cóż... Szczerze mówiąc, ani trochę się jej nie dziwimy. Poniżej prezentujemy screen z filmiku, który gwiazda opublikowała na TikToku.

Screen prezentujemy pod galerią: Monika Goździalska. Odważ się być sobą

i Autor: TikTok Toaleta Monika Goździalska