Od "Zmienników" po "Rodzinkę.pl" i "Heweliusza". Warszawa świętuje 5 dni serialowego maratonu! Będzie Kożuchowska, Schuchardt, Góra

BNP Paribas Warsaw SerialCon to nie tylko pokazy, lecz także przestrzeń dialogu, inspiracji i serialowej pasji. Druga edycja stawia na lokalność i mieszkańców Warszawy: od rodzinnych seansów, przez spotkania z gwiazdami, aż po możliwość zajrzenia za kulisy hitowych produkcji.
Warszawa jest naturalną scenografią dla dziesiątek polskich produkcji. Jak podkreślają organizatorzy, jej obecność w festiwalu to coś więcej niż formalna współpraca. To właśnie tutaj seriale powstają, tu często rozgrywają się losy ich bohaterów, a warszawskie ulice, podwórka i charakterystyczne punkty często stają się… pełnoprawnymi bohaterami produkcji.
Cieszymy się, że podczas festiwalu zobaczymy efekty pracy filmowców i warszawskie kadry w wielu popularnych serialach
– mówi wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra, zwracając uwagę na rosnące zainteresowanie stolicy wśród producentów.
Serialowa oferta dla najmłodszych i nastolatków
Tegoroczne poranki i popołudnia wypełnią specjalne sekcje SerioKids oraz Teens – stworzone po to, by do świata seriali wciągnąć najmłodszych widzów. W programie znalazły się zarówno seanse dla grup szkolnych, jak i projekcje otwarte. Dzieci zobaczą m.in. „Rybkę MiniMini na tropie emocji”, „Detektywa Łodygę” i „Dzielnego lwa Eryka”, a młodzież – m.in. „Absolutnych debiutantów”, „Belfra 3” czy „Rodzinkę.pl”. Wstęp na wydarzenia tych sekcji jest otwarty, a wejściówki dostępne są przez warsawserialcon.pl i profile festiwalu.
Gwiazdy w centrum uwagi i serialowy backstage
Jednym z najmocniejszych punktów programu będą spotkania Stars on Stage – format, który łączy widzów z twórcami i aktorami. Na scenie Kinoteki pojawią się m.in.:
- Konrad Eleryk i Tomasz Schuchardt (serial „Heweliusz”),
- twórcy „Breslau” – Przemysław Bluszcz, Piotr Janusz, Jakub Sierenberg,
- Lena Góra (serial „Przesmyk”),
- Małgorzata Kożuchowska (serial „Aniela”).
Goście zdradzą Natalii Rybie i Marcinowi Radomskiemu kulisy pracy, historie z planów i tajemnice serialowego rzemiosła.
Wyjątkowa strefa fanów – kostiumy, scenografie i serialowe smaczki
Po raz pierwszy w Kinotece pojawi się przestrzeń specjalnie zaprojektowana dla fanów małego ekranu. Zobaczymy tam oryginalne kostiumy z serialu „Breslau” oraz fragment scenografii z planu „The Office PL”. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą poczuć klimat ulubionych produkcji z naprawdę bliska.
„Warszawski sen” – stolica w roli głównej
Jedną z najciekawszych nowości będzie sekcja „Warszawski sen”, poświęcona serialom, w których Warszawa gra pierwsze skrzypce – jako tło, postać, a czasem narratorka historii. Zaprezentowane zostaną m.in.:
- „Aniela”
- „Kiedy ślub?”
- „Zmiennicy”
- „Czterdziestolatek”
- „Dekalog”
Posiadacze Karty Warszawiaka otrzymają 20% zniżki na bilety i karnety na wydarzenia z programu odpłatnego. Pełny program wydarzeń, harmonogram projekcji i zasady odbioru wejściówek dostępne są na www.warsawserialcon.pl oraz w mediach społecznościowych festiwalu.