Od "Zmienników" po "Rodzinkę.pl" i "Heweliusza". Warszawa świętuje 5 dni serialowego maratonu! Będzie Kożuchowska, Schuchardt, Góra

BNP Paribas Warsaw SerialCon to nie tylko pokazy, lecz także przestrzeń dialogu, inspiracji i serialowej pasji. Druga edycja stawia na lokalność i mieszkańców Warszawy: od rodzinnych seansów, przez spotkania z gwiazdami, aż po możliwość zajrzenia za kulisy hitowych produkcji.

Warszawa jest naturalną scenografią dla dziesiątek polskich produkcji. Jak podkreślają organizatorzy, jej obecność w festiwalu to coś więcej niż formalna współpraca. To właśnie tutaj seriale powstają, tu często rozgrywają się losy ich bohaterów, a warszawskie ulice, podwórka i charakterystyczne punkty często stają się… pełnoprawnymi bohaterami produkcji.

Cieszymy się, że podczas festiwalu zobaczymy efekty pracy filmowców i warszawskie kadry w wielu popularnych serialach

– mówi wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra, zwracając uwagę na rosnące zainteresowanie stolicy wśród producentów.

Serialowa oferta dla najmłodszych i nastolatków

Tegoroczne poranki i popołudnia wypełnią specjalne sekcje SerioKids oraz Teens – stworzone po to, by do świata seriali wciągnąć najmłodszych widzów. W programie znalazły się zarówno seanse dla grup szkolnych, jak i projekcje otwarte. Dzieci zobaczą m.in. „Rybkę MiniMini na tropie emocji”, „Detektywa Łodygę” i „Dzielnego lwa Eryka”, a młodzież – m.in. „Absolutnych debiutantów”, „Belfra 3” czy „Rodzinkę.pl”. Wstęp na wydarzenia tych sekcji jest otwarty, a wejściówki dostępne są przez warsawserialcon.pl i profile festiwalu.

Gwiazdy w centrum uwagi i serialowy backstage

Jednym z najmocniejszych punktów programu będą spotkania Stars on Stage – format, który łączy widzów z twórcami i aktorami. Na scenie Kinoteki pojawią się m.in.:

Konrad Eleryk i Tomasz Schuchardt (serial „Heweliusz”),

twórcy „Breslau” – Przemysław Bluszcz, Piotr Janusz, Jakub Sierenberg,

Lena Góra (serial „Przesmyk”),

Małgorzata Kożuchowska (serial „Aniela”).

Goście zdradzą Natalii Rybie i Marcinowi Radomskiemu kulisy pracy, historie z planów i tajemnice serialowego rzemiosła.

Wyjątkowa strefa fanów – kostiumy, scenografie i serialowe smaczki

Po raz pierwszy w Kinotece pojawi się przestrzeń specjalnie zaprojektowana dla fanów małego ekranu. Zobaczymy tam oryginalne kostiumy z serialu „Breslau” oraz fragment scenografii z planu „The Office PL”. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą poczuć klimat ulubionych produkcji z naprawdę bliska.

„Warszawski sen” – stolica w roli głównej

Jedną z najciekawszych nowości będzie sekcja „Warszawski sen”, poświęcona serialom, w których Warszawa gra pierwsze skrzypce – jako tło, postać, a czasem narratorka historii. Zaprezentowane zostaną m.in.:

Posiadacze Karty Warszawiaka otrzymają 20% zniżki na bilety i karnety na wydarzenia z programu odpłatnego. Pełny program wydarzeń, harmonogram projekcji i zasady odbioru wejściówek dostępne są na www.warsawserialcon.pl oraz w mediach społecznościowych festiwalu.