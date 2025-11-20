Odeszła tuż przed setnymi urodzinami. Wybitna artystka zostanie pochowana na Powązkach

Pogrzeb Carmen Moreno na Powązkach

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 listopada o godz. 12:30 w Kościele Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym w Warszawie. Następnie o godz. 14:30 kondukt przejdzie na Cmentarz Powązkowski, gdzie artystka spocznie wśród innych zasłużonych ludzi kultury. Rodzina oraz współpracownicy proszą, aby zamiast kwiatów przekazywać datki na Fundację Artystów Weteranów Scen Polskich – organizację wspierającą twórców, z którą Moreno była przez lata związana.

Charyzmatyczna, czarująca, pełna wdzięku i uroku, promieniująca uśmiechem, Carmen Moreno była królową polskiego swingu, żadna inna nasza wokalistka nie swingowała tak jak ona. Żegnaj, Carmen! - czytamy w pożegnaniu na stornie JazzForum.

Kariera pełna pasji

Carmen Moreno była jedną z pierwszych kobiet na powojennej polskiej scenie jazzowej i jedną z jej najbardziej charakterystycznych postaci. Pochodziła z rodziny artystycznej „Los Morenos”, z którą występowała już jako dziecko, łącząc taniec, śpiew i elementy estrady. Jej charakterystyczny głos, swobodnie poruszający się w stylistyce swingu, szybko przyniósł jej opinię „pierwszej damy polskiego jazzu”.

W drugiej połowie lat 50. zdobyła międzynarodowe uznanie – w 1958 roku wygrała I Festiwal Jazzowy w Budapeszcie, co otworzyło jej drogę do licznych koncertów w Europie. Moreno występowała z najlepszymi big-bandami i orkiestrami, była obecna w radiu, telewizji oraz na estradzie, stając się jedną z najważniejszych wokalistek swojej epoki. Jej wyjątkowy styl, łączący hiszpański temperament z klasyczną jazzową wrażliwością, sprawił, że zapisała się w historii polskiej muzyki jako artystka absolutnie niepowtarzalna.

Ostatnie pożegnanie legendy

Śmierć Carmen Moreno to dotkliwa strata dla środowiska twórczego, które dziś żegna nie tylko wybitną artystkę, lecz także dobrego człowieka – ciepłą, skromną i całkowicie oddaną scenie. Choć odeszła tuż przed wyjątkowym jubileuszem, pozostawiła po sobie dorobek, który na trwałe wpisał się w historię polskiej kultury.