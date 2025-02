Ogromna radość w domu Bardowskich. Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała wymowne zdjęcie. "Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie"

Ogromna radość w domu Bardowskich. Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała wymowne zdjęcie

Ania i Grzegorz Bardowscy są niewątpliwie jedną z najbardziej lubianych par programu "Rolnik szuka żony". Poznali się w drugiej edycji programu i szybko znaleźli wspólny język. Ich uczucie przetrwało do dziś i obecnie tworzą szczęśliwą rodzinę. Wzięli ślub tuż po zakończeniu programu TVP w 2016 roku i doczekali się dwójki dzieci: syna Jana i córki Liwii. Para wspólnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, gdzie co jakiś czas dzielą się z fanami kadrami ze swojego życia. I właśnie jednym z ostatnich postów na Facebooku Ania Bardowska zaskoczyła swoich fanów. Zamieściła romantyczne zdjęcie ze swoim ukochanym mężem, Grzegorzem i dodała do niego wzruszający opis. Okazuje się, że okazja do tego wpisu była wyjątkowa, gdyż Grzegorz Bardowski obchodził 39. urodziny.

Mój mąż, mój największy przyjaciel i partner we wszystkich życiowych podróżach, zarówno tych dalekich, jak i codziennych, obchodzi dziś urodziny

- rozpoczęła swój wpis Anna Bardowska.

Ania Bardowska w pięknych słowach dziękuje mężowi

Dalsza część wpisu wzruszyła wielu obserwatorów pary. Ania z "Rolnik szuka żony" podziękowała swojemu mężowi za wspólne życie i za to, jakim człowiekiem i partnerem jest.

Podziwiam Cię za to, jak z pasją i wytrwałością tworzysz naszą wspólną przyszłość — na roli, w domu i w każdej chwili, którą dzielimy razem. Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie, wspierasz mnie w każdym wyzwaniu i inspirujesz do marzeń. Niech każdy Twój krok prowadzi Cię ku kolejnym sukcesom, a ja będę zawsze tuż obok

- dodała na koniec Ania z programu "Rolnik szuka żony". Tym wpisem zachwyciła fanów, którzy nie tylko składali życzenia urodzinowe Grzegorzowi, ale również nie kryli wzruszenia nad ich miłością.

"Taki mąż to skarb!! Taka żona to skarb!! Samej pomyślności"

"Cudownie jest czytać tak mądre piękne słowa od wspaniałej żony dla kochanego męża życzę dużo miłości na dalsze lata"

- piszą pod postem fani.

