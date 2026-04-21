Ojciec Viki Gabor oszukiwał "na policjanta"? MAMY AKT OSKRAŻENIA

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-04-21 5:09

Dariusz G. (55 l.), jak udało nam się dowiedzieć, jest oskarżony w sprawie oszust finansowych! Miał pełnić rolę "logistyka" w grupie przestępczej i wyłudzać pieniądze metodą "na policjanta". W czerwcu ubiegłego roku został aresztowany i według naszego informatora przebywa w areszcie do dziś. Nasze źródło ujawnia, że chodzi o ojca Viki Gabor (18 l.).

Ojciec Viki Gabor w mafii wnuczkowej
Galeria zdjęć 17
Super Express Google News

Dariusz G. aresztowany! Ojciec Viki Gabor działał w grupie naciągaczy?

Szok! Redakcja "Super Expressu" dowiedziała się, że Dariusz G. został aresztowany 23 czerwca 2025 roku nad ranem. Prokuratura postawiła postawiła mu zarzuty udziału w grupie przestępczej, mającej na celu wyłudzanie pieniędzy metodą "na policjanta". Miał się podawać za funkcjonariusza i w ten sposób doprowadzić do "niekorzystnego rozporządzania mieniem", jak czytamy w akcie oskarżenia. Według naszych informacji chodzi o ojca znanej wokalistki, 18-letniej Viki Gabor, który kilkukrotnie pojawiał się z nią w mediach i udzielał wywiadów. Skontaktowaliśmy się z menadżerem artystki, ten jednak w imieniu Viki odmówił komentowania sprawy.

To by wyjaśniało czemu na zdjęciach i nagraniach z "zaślubin" Viki z Giovanim Trojankiem nie było jej taty.

Prokuratura: Dariusz G. podszywał się pod policjanta

Według naszych informacji "mafia wnuczkowa", jak potocznie nazywa się metodę "na wnuczka" czy "na policjanta" działała w kilku miastach w 2024 roku. Dziś Dariusz G. ma stawić się w sądzie na kolejnej rozprawie. Według prokuratury pełnił rolę "logistyka" i współpracował z "telefonistami" oraz "odbierakami" - osobami odbierającymi pieniądze od nieświadomych ofiar przestępstwa.

Dariusz G. ma odpowiadać za przestępstwa czterokrotnego doprowadzenia innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dodatkowo usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, oraz próbę udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która nie została w pełni zrealizowana. 

Poprzednie problemy z prawem ojca Viki Gabor

To nie pierwsze problemy z prawem Dariusza G. - w czerwcu 2024 roku brał udział w awanturze w Warszawie, w wyniku której twierdził, że został pobity do nieprzytomności, a młoda artystka doznała urazu oczu. Z kolei drugi mężczyzna zeznał w sądzie, że to on był ofiarą zajścia. - Zauważyłem auto, które agresywnie próbuje się wcisnąć pomiędzy jadące pojazdy. Kierowca zjechał ze swojego pasa, przekroczył linię ciągłą i uderzył w mój samochód. Potem otworzył szybę i zaczął do mnie krzyczeć - mówił. - Był wulgarny, prowokował mnie i groził. Cały czas krzyczał, po czym zaczął kopać moje auto, szarpać za lusterko i inne elementy samochodu […] Przestraszyłem się tego mężczyzny. Nie wiedziałem z kim mam do czynienia - dodał w sądzie. Równo rok po samochodowej szarpaninie trafił do aresztu za naciąganie "na policjanta".

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Viki Gabor