Ojciec Viki Gabor oszukiwał "na policjanta"? MAMY AKT OSKRAŻENIA

Dariusz G. aresztowany! Ojciec Viki Gabor działał w grupie naciągaczy?

Szok! Redakcja "Super Expressu" dowiedziała się, że Dariusz G. został aresztowany 23 czerwca 2025 roku nad ranem. Prokuratura postawiła postawiła mu zarzuty udziału w grupie przestępczej, mającej na celu wyłudzanie pieniędzy metodą "na policjanta". Miał się podawać za funkcjonariusza i w ten sposób doprowadzić do "niekorzystnego rozporządzania mieniem", jak czytamy w akcie oskarżenia. Według naszych informacji chodzi o ojca znanej wokalistki, 18-letniej Viki Gabor, który kilkukrotnie pojawiał się z nią w mediach i udzielał wywiadów. Skontaktowaliśmy się z menadżerem artystki, ten jednak w imieniu Viki odmówił komentowania sprawy.

To by wyjaśniało czemu na zdjęciach i nagraniach z "zaślubin" Viki z Giovanim Trojankiem nie było jej taty.

Prokuratura: Dariusz G. podszywał się pod policjanta

Według naszych informacji "mafia wnuczkowa", jak potocznie nazywa się metodę "na wnuczka" czy "na policjanta" działała w kilku miastach w 2024 roku. Dziś Dariusz G. ma stawić się w sądzie na kolejnej rozprawie. Według prokuratury pełnił rolę "logistyka" i współpracował z "telefonistami" oraz "odbierakami" - osobami odbierającymi pieniądze od nieświadomych ofiar przestępstwa.

Dariusz G. ma odpowiadać za przestępstwa czterokrotnego doprowadzenia innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dodatkowo usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, oraz próbę udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która nie została w pełni zrealizowana.

Poprzednie problemy z prawem ojca Viki Gabor

To nie pierwsze problemy z prawem Dariusza G. - w czerwcu 2024 roku brał udział w awanturze w Warszawie, w wyniku której twierdził, że został pobity do nieprzytomności, a młoda artystka doznała urazu oczu. Z kolei drugi mężczyzna zeznał w sądzie, że to on był ofiarą zajścia. - Zauważyłem auto, które agresywnie próbuje się wcisnąć pomiędzy jadące pojazdy. Kierowca zjechał ze swojego pasa, przekroczył linię ciągłą i uderzył w mój samochód. Potem otworzył szybę i zaczął do mnie krzyczeć - mówił. - Był wulgarny, prowokował mnie i groził. Cały czas krzyczał, po czym zaczął kopać moje auto, szarpać za lusterko i inne elementy samochodu […] Przestraszyłem się tego mężczyzny. Nie wiedziałem z kim mam do czynienia - dodał w sądzie. Równo rok po samochodowej szarpaninie trafił do aresztu za naciąganie "na policjanta".

