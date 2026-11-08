Ola Adamska została postrzelona w tramwaju z broni myśliwskiej. Gwiazda "Skazanej" wspomina jak ledwo uszła z życiem

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-11-08 17:55

Ola Adamska lata temu ledwo uszła z życiem. Aktorka była w tramwaju gdy nagle mężczyzna wyciągnął broń myśliwską i strzelał w stronę pojazdu, w którym się znajdowała. Aktorka znana z roli Pati z serialu "Skazana" miała kilka ran na głowie. Dziś wspomina tę historię ze łzami w oczach.

Aktorka na linii ognia. Odniosła obrażenie

W sobotę 7 listopada 2026 r. w wyniku zamachu, do którego doszło na Rynku Głównym w Krakowie, zginęło 6 osób, a 15 odniosło obrażenia. Wiele gwiazd zamieściło na swoich mediach społecznościowych wpisy, w których łączą się w bólu z osobami dotkniętymi tą niewyobrażalną tragedią. Jednak najbardziej poruszający wpis zamieściła Ola Adamska. Aktorka znana z roli Pati z serialu "Skazana" opowiedziała swoją historię sprzed lat.

Kiedy miała niespełna 18 lat, ledwo uszła z życiem. Gwiazda ze łzami w oczach opowiedziała o tym, że znajdowała się w tramwaju, który został ostrzelany przez mężczyznę z broni myśliwskiej. Serialowa Pati odniosła obrażenia. Do dziś ta historia jest dla niej bardzo bolesna i trudna. Jak wyznała opowiedziała o niej po raz pierwszy. Próbowała wymazać ją z pamięci. Wspomnienia niestety wróciły.

Jestem jak my wszyscy całym sercem dzisiaj z Krakowem. Zastanawiałam się, dlaczego tyle płaczę wczoraj i dzisiaj. Przypomniało mi się coś, co gdzieś troszeczkę wyparłam. Mając niespełna 18 lat, wracałam w nocy tramwajem do domu, który został ostrzelany z broni myśliwskiej. Byłam na linii ognia. Gdyby nie to, że byłam pochylona do przyjaciółki i miałam gruby kaptur, to dostałabym w skroń. Na szczęście skończyło się tylko na licznych, drobnych, płytkich ranach na głowie, ale przez kilka lat bałam się wsiadać do tramwaju, w ogóle nimi nie jeździłam

- powiedziała na Instagramie.

ZOBACZ: Ludzie nie wytrzymali po wpisie Chodakowskiej o sprawcy z Krakowa. Nie mają dla niej litości

Serialowa Pati apeluje do ludzi

Aktorka cała w łzach dodała, że dopiero na studiach odważyła się na to żeby wsiąść do tramwaju. Jednak nie mogła stać przy oknie gdyż paraliżował ją strach, a historia sprzed lat powracała jak bumerang. Aleksandra Adamska dodała, że w tamtych czasach konsultacje z lekarzami nie były tak oczywiste jak dziś. Dlatego też poprosiła ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji jak ona, bądź mają lęki, by zgłosili się do specjalisty.

To były czasy, w których nie sięgało się po pomoc specjalistów, nie szło się do psychoterapeuty. Nie było to powszechne. Jeżeli byłeś tego świadkiem, byłeś w tłumie uciekających albo chociaż samo czytanie wiadomości na ten temat powoduje u ciebie lęk, to sięgnij po pomoc. Rozmawiaj o tym, bo ja nikomu o tym nie mówiłam, nie mówiłam o tym, że się boję i nie jeżdżę tramwajami, a to była tylko broń myśliwska. Sięgajcie po pomoc, bo traumy nie znikają, tylko wracają, zostają, mają wykwit w najmniej oczekiwanych momentach. Tulę was wszystkich bardzo mocno

- dodała.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Rogalska zwróciła się do ukochanego Krakowa. Po tragedii nie kryła bólu

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111, a osoby dorosłe pod numer 116 123 lub do Centrum Wsparcia pod numer 800 70 2222. Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Zobacz więcej zdjęć. U Ewy Wachowicz kryli się przechodnie uciekający przed strzelaniną. "W naszej restauracji znaleźli schronienie"

Ewy Wachowicz
Galeria zdjęć 22
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALEKSANDRA ADAMSKA

ROLKI