Ola Adamska została postrzelona w tramwaju z broni myśliwskiej. Gwiazda "Skazanej" wspomina jak ledwo uszła z życiem

Aktorka na linii ognia. Odniosła obrażenie

W sobotę 7 listopada 2026 r. w wyniku zamachu, do którego doszło na Rynku Głównym w Krakowie, zginęło 6 osób, a 15 odniosło obrażenia. Wiele gwiazd zamieściło na swoich mediach społecznościowych wpisy, w których łączą się w bólu z osobami dotkniętymi tą niewyobrażalną tragedią. Jednak najbardziej poruszający wpis zamieściła Ola Adamska. Aktorka znana z roli Pati z serialu "Skazana" opowiedziała swoją historię sprzed lat.

Kiedy miała niespełna 18 lat, ledwo uszła z życiem. Gwiazda ze łzami w oczach opowiedziała o tym, że znajdowała się w tramwaju, który został ostrzelany przez mężczyznę z broni myśliwskiej. Serialowa Pati odniosła obrażenia. Do dziś ta historia jest dla niej bardzo bolesna i trudna. Jak wyznała opowiedziała o niej po raz pierwszy. Próbowała wymazać ją z pamięci. Wspomnienia niestety wróciły.

Jestem jak my wszyscy całym sercem dzisiaj z Krakowem. Zastanawiałam się, dlaczego tyle płaczę wczoraj i dzisiaj. Przypomniało mi się coś, co gdzieś troszeczkę wyparłam. Mając niespełna 18 lat, wracałam w nocy tramwajem do domu, który został ostrzelany z broni myśliwskiej. Byłam na linii ognia. Gdyby nie to, że byłam pochylona do przyjaciółki i miałam gruby kaptur, to dostałabym w skroń. Na szczęście skończyło się tylko na licznych, drobnych, płytkich ranach na głowie, ale przez kilka lat bałam się wsiadać do tramwaju, w ogóle nimi nie jeździłam

- powiedziała na Instagramie.

ZOBACZ: Ludzie nie wytrzymali po wpisie Chodakowskiej o sprawcy z Krakowa. Nie mają dla niej litości

Serialowa Pati apeluje do ludzi

Aktorka cała w łzach dodała, że dopiero na studiach odważyła się na to żeby wsiąść do tramwaju. Jednak nie mogła stać przy oknie gdyż paraliżował ją strach, a historia sprzed lat powracała jak bumerang. Aleksandra Adamska dodała, że w tamtych czasach konsultacje z lekarzami nie były tak oczywiste jak dziś. Dlatego też poprosiła ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji jak ona, bądź mają lęki, by zgłosili się do specjalisty.

To były czasy, w których nie sięgało się po pomoc specjalistów, nie szło się do psychoterapeuty. Nie było to powszechne. Jeżeli byłeś tego świadkiem, byłeś w tłumie uciekających albo chociaż samo czytanie wiadomości na ten temat powoduje u ciebie lęk, to sięgnij po pomoc. Rozmawiaj o tym, bo ja nikomu o tym nie mówiłam, nie mówiłam o tym, że się boję i nie jeżdżę tramwajami, a to była tylko broń myśliwska. Sięgajcie po pomoc, bo traumy nie znikają, tylko wracają, zostają, mają wykwit w najmniej oczekiwanych momentach. Tulę was wszystkich bardzo mocno

- dodała.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Rogalska zwróciła się do ukochanego Krakowa. Po tragedii nie kryła bólu

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111, a osoby dorosłe pod numer 116 123 lub do Centrum Wsparcia pod numer 800 70 2222. Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Zobacz więcej zdjęć. U Ewy Wachowicz kryli się przechodnie uciekający przed strzelaniną. "W naszej restauracji znaleźli schronienie"