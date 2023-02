Olga Bołądź urodzi w teatrze? [wideo]

Olga Bołądź ma na swoim koncie wiele znaczących ról w filmach, serialach i teatrze. Szczególną popularność przyniosła jej rola Agaty Mróz w filmie "Nad życie". Dała się poznać też w "Lekarzach", "Chyłce", "Botoksie" i "Kobietach mafii". Prywatnie jest szczęśliwą mama 10-letniego Brunona. Wkrótce na świat przyjdzie też druga pociecha aktorki. Gwiazda wciąż jest aktywna zawodowo. Właśnie promuje polsatowski serial "Matka", nagrany jeszcze przed ciążą oraz szykuje się do premiery teatralnej. - Teraz trochę przystopowałam. Bardzo mi to służy - zajecie się sobą i odpoczynek. Nie ukrywam, że zawsze to tempo jest zatrważające i wato czasami się zatrzymać. Lany zawodowe powoli się budują na przyszły sezon. Nadal jestem aktywna. W Teatrze Szekspirowskim w marcu będę miała premierę. To też jest ciekawe wyzwanie grać w ciąży tak zaawansowanej - opowiada „Super Expressowi” Olga, która wygląda kwitnąco. - Czuję się dobrze. Czasem jestem zmęczona, czasem miewam jakieś dolegliwości, ale nie mam większych powodów do narzekań - dodaje. Przyznaje też, że może liczyć na pomoc swego partnera.

Więcej szczegółów w wywiadzie wideo!

Ciężarna Olga Bołądź nieco zwolniła tempo pracy, nie rezygnuje z pracy. Jak znosi ciążę?