Olivia Wilde marzyła, że Harry Styles do niej wróci! Jest wściekła na Emily Ratajkowski

Olivia Wilde załamana i wściekła! Myślała, że ona i Harry Styles wrócą do siebie, ale pojawiła się Emily Ratajkowski

Ten miłosny trójkąt gwiazd jest teraz na ustach wszystkich! Zaczęło się kilka dni temu. Emily Ratajkowski przyłapano w Tokio na namiętnych pocałunkach z Harrym Stylesem. Gwiazdor od paru miesięcy koncertuje w Azji, między innymi w Japonii. Jak się okazuje, przyleciała tam do niego w odwiedziny właśnie Emily Ratajkowski, będąca przyjaciółką Olivii Wilde. Para ewidentnie przypadła sobie do gustu i została przyłapana na namiętnych pocałunkach w Tokio. Czy to tylko krótki romans, a może początek dłuższego związku? Jedno jest pewne - Harry Styles niedawno rozstał się z Olivią Wilde, ale ona miała nadzieję na to, że jednak się jeszcze zejdą i pogodzą. Jak pisze "The Sun" powołując się na znajomych Olivii, aktorka jest wściekła i uważa, że zarówno Emily, jak i Harry dopuścili się wobec niej zdrady. Nie może uwierzyć, jak szybko Emily wskoczyła w ramiona jej byłego, chociaż wiedziała, że Olivii nadal na nim zależy. Podobno teraz załamana Olivia Wilde nie chce mieć nic wspólnego ani z polską modelką, an z piosenkarzem.

Emily Ratajkowski. Kim jest modelka polskiego pochodzenia?

Emily Ratajkowski to jedna z najsławniejszych modelek świata. Zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", reklamuje też własne kostiumy kąpielowe. Gwiazda nie kryje swoich polskich korzeni, niedawno postanowiła reklamować buty i torebki polskiej firmy CCC. Modelka rozwodzi się po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono z Bradem Pittem (59 l.), Petem Davidsonem (29 l.) czy DJ Orazio Rispo (35 l.).

Sonda Czy Harry Styles to nowy król popu? Tak, nie ma sobie równych! Nie, ten tytuł należy do Michaela!

Harry Styles kisses Emily Ratajkowski after Olivia Wilde romance https://t.co/KTbFEJPQiT— Daily Mail US (@DailyMail) March 26, 2023

QUIZ. Piosenka, film czy książka. My podajemy tytuł i autora - Ty możesz zrobić tylko dwa błędy! Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. "Imagine" Johna Lennona to: film książka piosenka Dalej