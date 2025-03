On Air Music Awards. Kayah dała prawdziwy show, ale nie była jedyna! Kto wygrał? Mamy wyniki!

7 marca odbyło się rozdanie On Air Music Awards, nagród przyznawanych przez dziennikarzy głównych polskich stacji radiowych tym wykonawcom, którzy na co dzień goszczą na antenach m.in. ESKI, Radia Zet, RMF FM, Antyradia czy Polskiego Radia. Do kogo trafiły statuetki? Kto wystąpił na scenie, a kto pojawił się na czerwonym dywanie? Zobaczcie zdjęcia!