Międzynarodowy konkurs Miss Supranational wkracza w decydującą fazę. Po tygodniach przygotowań, licznych prób, sesji zdjęciowych, a także spotkań z mediami, kandydatki szykują się na najważniejszy wieczór w ich życiu – galę finałową, która odbędzie się już 27 czerwca 2025 roku w Nowym Sączu. Wydarzenie jest częścią prestiżowego Festiwalu Piękna 2025, a transmisję z wielkiego show będzie można śledzić na żywo na antenie Polsatu.

Tegoroczna edycja przyciągnęła aż 66 finalistek z każdego zakątka globu – od Ameryki Południowej po Azję. Polskę reprezentuje Kasandra Zawal, Miss Polski 2024.

Chyba nie muszę dodawać, że rozmowa z jury była jednym z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie momentów? Jestem dziennikarką i to właśnie rozmowy z ludźmi szczególnie lubię w tej pracy. Tym razem stanęłam jednak po drugiej stronie i przyznam szczerze, w tej sytuacji też czułam się świetnie. Jestem dumna, że jeden z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie odbywa się właśnie w Polsce, i że zespół naprawdę dba o to, żeby każda kandydatka czuła się wyjątkowo – czy to podczas rozmowy z komisją, czy podczas codziennych prób – miała powiedzieć Kasandra Zawal.