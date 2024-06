Opole 2024: żona Skiby w rajtuzach, Kowalska w błękitach, a Kozidrak... sami oceńcie

Piekielna awantura na obrzeżach Opola! Elżbieta Zapendowska stawia do pionu Edytę Górniak

Szok, co się zadziało!

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej jest jednym z najbardziej znanych festiwali muzycznych w Polsce. To wydarzenie odbywa się corocznie od 1963 roku. Impreza jest organizowana przez TVP i ma na celu promowanie muzyki, kultury i artystów z naszego kraju.

Zobacz też: Piekielna awantura na obrzeżach Opola! Elżbieta Zapendowska stawia do pionu Edytę Górniak

61. edycja festiwalu rozpoczęła się 31 maja o godzinie 20:00. Pierwszego dnia można było obejrzeć Koncert Premier, który poprowadzili Kayah oraz Andrzej Piaseczny - niestety para niezbyt dobrze sprawdziła się w roli jury.

Drugi dzień festiwalowego szaleństwa rozpoczął się od koncertu Superjedynki. Na scenie wystąpili: Lady Pank, Wilki, Big Cyc, Bajm, Proletaryat, Kobranocka, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Tomek Lipiński, Oddział Zamknięty, Sztywny Pal Azji i Chłopcy z Placu Broni. Cały koncert prowadził Marcin Daniec.

Zobacz też: Daniec poznał żonę, kiedy ta miała zaledwie 19 lat. Już wtedy mógłby być jej ojcem

Opole 2024: stylizacje gwiazd podczas drugiego dnia festiwalu

Chociaż tego dnia było bardzo mało płci pięknej na scenie, to jednak panie zadbały o to, by zwrócić na siebie uwagę. Najbardziej na tle koleżanek wyróżniała się młoda żona Krzysztofa Skiby. Karolina wraz z ukochanym na ściance w Opolu pozowała w czarnych legginsach, które swoim wyglądem przypominały bardziej rajstopy. Kobieta miała na sobie też skórzaną kurtkę, która została ozdobiona różnymi napisami.

Zobacz też: Krzysztof Skiba z młodą żoną na ściance w Opolu. Miłość kwitnie?

Kasia Kowalska to kolejna gwiazda, której stylizacja wzbudziła ogromne emocje. Wokalistka wybrała niebieski zestaw, w którym prezentowała się całkiem nieźle. Długa suknia i dobrana do tego oversizowa marynarka sprawiały, że zestaw wyglądał światowo i z klasą. Artystka miała na nogach srebrne buty, na niebotycznie wysokich obcasach.

Beata Kozidrak z kolei wybrała skórzane kozaki za kolano. Dobrała do nich lateksowe szorty oraz błyszczącą marynarkę. Trzeba przyznać, że nie wyglądała na swój wiek.

Janusz Panasewicz z kolei na scenie pojawił się w błyszczącej marynarce, luźnych spodniach oraz trampkach.

Zobacz też: Niesłychane! Janusz Panasewicz z Lady Pank na emeryturze został sprzątaczem. "Mam co robić"

Zobacz naszą galerię: Stylizacje gwiazd podczas drugiego dnia Opola 2024

Sonda Czy interesujesz się muzyką? TAK NIE