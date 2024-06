Szymkowiak broni Kayah i Piaska. Padły nieprawdopodobne słowa

Elżbieta Zapendowska chwali Daniela Martyniuka?! "To fajne". Dziwne słowa jurorki

To dlatego Piasek nie ma dzieci! Powód może zaskakiwać. "Przestraszyłem się"

Podczas Koncertu "Premiery", na scenie pojawił się Andrzej Piaseczny w towarzystwie Kayah. Para po ponad 26 latach wróciła do Opola w roli gospodarzy. Niestety nie wyszło im to zbyt dobrze.

Zobacz też: To dlatego Piasek nie ma dzieci! Powód może zaskakiwać. "Przestraszyłem się"

"Trochę nas nie było, dlatego wracamy wytęsknieni tej festiwalowej atmosfery, ale przede wszystkim was" - oznajmili na scenie.

Internauci zasugerowali, że Kayah i Piaseczny powinni trzymać się scenariusza, a nie iść "na żywioł".

"Bardzo pięknie śpiewają, ale prowadzić festiwali to jednak nie powinni"

"Opole dziś to jakaś stypa. Kayah i Piaseczny nie powinni tego prowadzić" - można było przeczytać w serwisie X.

Zobacz też: Szok, co Piasek wyrabiał w nocy przed festiwalem w Opolu. Była z nim Kayah!

Szymkowiak broni Kayah i Piaska

1 czerwca 2024 roku na InstaStories Szymkowiaka pojawił się wpis, w którym dziennikarz odniósł się do negatywnych komentarzy na temat Kayah i Piasecznego.

"Co się wczoraj wydarzyło w Opolu? Niech każdy robi to, w czym jest najlepszy! Rok temu to była jakość. Opole tęskni za Szymkowiakiem i Kammelem" - pisał jeden z fanów.

W odpowiedzi Mateusz Szymkowiak postanowił bronić Kayah i Piaska. Według niego nikt nie powinien ich hejtować.

"Dziękujemy! Przepraszam. Nie oglądałem wczoraj Opola. Nie bardzo wiem, co wydarzyło się w amfiteatrze. Ale obudziłem się i mam ponad 300 wiadomości na Facebooku i ponad 200 na Instagramie w tej sprawie. Proszę, nie hejtujcie Kayah i Andrzeja. Całkowicie prywatnie - w 2011 roku w pierwszej edycji "The Voice of Poland", gdzie debiutowałem jako telewizyjny prowadzący, jako trenerzy byli mi mega przychylni i bardzo mi kibicowali. Ja im wczoraj w myślach też i nie pozwolę powiedzieć na nich nic złego. Proszę, tylko pozytywne emocje!" - napisał Szymkowiak.

Zobacz też: Ogromna awantura podczas Festiwalu w Opolu. Córka Kurylewicza jest zła na TVP

Zobacz naszą galerię: Obłęd kreacji w Sopocie! Kayah i Paulina Sykut zaszalały z różem! A Doda to już w ogóle odpał!

Sonda Lubicie utwory Kayah? Tak Nie Nie wszystkie Nie mam zdania