Szok, co Piasek wyrabiał w nocy przed festiwalem w Opolu. Była z nim Kayah!

Piasek to artysta, który jak nikt inny potrafi łączyć ludzi. Wokalista po tym, gdy w 2021 roku dokonał coming outu i ujawnił się jako osoba LGBT, zyskał kolejną rzeszę fanów, którzy docenili jego otwartość. O partnerze Piasek jednak za bardzo mówić nie chce, choć ostatnio co nieco o swoim związku opowiedział. Fanów Andrzeja Piasecznego zaniepokoiły za to informacje o jego stanie zdrowia. Artysta przed swoim jubileuszowym koncertem na festiwalu w Sopocie miał stracić głos! - Spędził 3 dni w szpitalu, wyszedł osłabiony, do końca nie było pewne, czy będzie mógł śpiewać. Cała jego ekipa przeżyła mnóstwo stresu. Ale, mimo że nie był w superformie, Andrzej wystąpił. Bardzo zależało mu na tym koncercie, nie codziennie świętuje się jubileusz 30-lecia pracy. Poza tym nie chciał zawieść swoich fanów - mówiła portalowi Światgwiazd.pl osoba z otoczenia wokalisty. Teraz Andrzej Piaseczny po raz kolejny udowodnił, że jest profesjonalistą w każdym calu. Podobnie zresztą, jak Kayah, która razem z nim prowadzić ma koncert podczas festiwalu Opole 2024. Szok, co Piasek w nocy wyrabiał przed festiwalem w Opolu. Była z nim wspomniana Kayah.

Andrzej Piaseczny i Kayah trenują w nocy przed festiwalem w Opolu

Do sieci wpadło nagranie, na którym widać, jak Andrzej Piaseczny, Kayah i Beata Szymańska, czyli prowadzący Opole 2024, trenują w nocy do występu na imprezie. Wszystko wskazuje na to, że gwiazdy formę szlifowały już po zakończeniu oficjalnych prób! To tylko pokazuje, jak bardzo całej trójce zależy na tym, żeby jak najlepiej zaprezentować się na scenie. Na szczególne uznanie zasługuje Piasek, który przecież niedawno miał poważne problemy zdrowotne. Czapki z głów przez takim profesjonalistą. Nagranie na Instagrama wrzuciła Kayah. Pod quizem i galerią Tak zmieniał się Andrzej Piaseczny prezentujemy screen z materiału wideo.

