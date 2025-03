Opole 2025: 62. KFPP już w czerwcu! Ruszyły zgłoszenia do „Premier” i „Debiutów”

To wyjątkowe święto muzyki co roku przyciąga tysiące widzów i miliony telewidzów, którzy z niecierpliwością czekają na emocjonujące koncerty, premierowe wykonania i niezapomniane występy artystów. Opolski festiwal to nie tylko muzyczna tradycja, ale także platforma dla nowych talentów oraz okazja do śledzenia najnowszych trendów w polskiej piosence.

KFPP Opole 2025 – co nas czeka?

Podczas czterech festiwalowych dni widzowie będą mogli podziwiać zarówno legendy polskiej sceny muzycznej, jak i młode talenty, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w show-biznesie. Program wydarzenia jak zawsze będzie pełen emocji i różnorodnych brzmień. Nie zabraknie koncertów tematycznych, jubileuszowych oraz tych najbardziej wyczekiwanych – Konkursu Debiutów i Konkursu Premier.

Konkurs Debiutów to wyjątkowa szansa dla młodych artystów, którzy chcą zaprezentować się szerokiej publiczności i zaistnieć w polskiej branży muzycznej. Z kolei Konkurs Premier to okazja do poznania nowych przebojów, które mają szansę podbić listy przebojów i na stałe wpisać się w historię polskiej muzyki.

To właśnie na tej scenie swoje kariery zaczynali i śpiewali największe hity tacy artyści jak Marek Grechuta, Beata Kozidrak, Zbigniew Wodecki, Wojciech Młynarski, Seweryn Krajewski, Andrzej Piaseczny, Justyna Steczkowska, Ewa Demarczyk i wielu innych.

Jak zgłosić się do „Debiutów” i „Premier”?

Ruszyła rekrutacja do Konkursu Debiutów i Konkursu Premier! Jeśli marzysz o występie na jednej z najważniejszych scen w Polsce i chcesz zaprezentować swój talent przed szeroką publicznością, to właśnie Twój moment! Szczegóły dotyczące zgłoszeń, regulamin konkursów oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na oficjalnej stronie organizatora festiwalu. To okazja, by zaistnieć w polskim świecie muzyki i dołączyć do grona artystów, których kariera nabrała tempa właśnie w Opolu. Nie przegap tej okazji! Bądź częścią muzycznej historii i śledź na bieżąco informacje o festiwalu. Do zobaczenia w Opolu w czerwcu 2025 roku!

