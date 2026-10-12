Orange Warsaw Festival 2027 wyjmuje "asa z rękawa!". KATSEYE zagrają w Polsce!

Miłośnicy dobrych brzmień mogą już planować udział w kolejnej edycji jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Warszawie. Orange Warsaw Festival 2027 zaplanowano na 13 i 14 sierpnia 2027 roku, tradycyjnie na terenie Służewca. Bilety są już dostępne w sprzedaży, a twórcy imprezy podzielili się informacją o pierwszym headlinerze, którym została grupa KATSEYE. Zespół ten w imponującym tempie wywalczył dwie nominacje do statuetek Grammy oraz uplasował się w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się wydawnictw z EP-ką "WILD" w wielu państwach.

Zespół KATSEYE wystąpi na Orange Warsaw Festival 2027

KATSEYE to formacja o prawdziwie globalnym charakterze, skupiająca artystki wywodzące się między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji. Początki grupy sięgają projektu Dream Academy, a proces powstawania zespołu udokumentowano w serialowej produkcji "Pop Star Academy". Obecnie ta międzynarodowa ekipa może pochwalić się osiągnięciami, o których wielu artystów może jedynie pomarzyć.

Dziewczyny z KATSEYE zdobyły dwie szanse na statuetkę Grammy: jako Najlepszy Nowy Artysta oraz za Najlepszy Występ Popowego Duetu/Grupy dzięki piosence "Gabriela". Dodatkowo społeczność TikToka uznała je za Globalnego Artystę Roku. Sukcesy te mają bezpośrednie przełożenie na znakomite wyniki sprzedaży ich muzyki.

W sierpniu 2026 roku formacja zaprezentowała światu minialbum zatytułowany "WILD", na którym umieszczono takie utwory jak "Animal" czy "Pinky Up". Płyta ta błyskawicznie przebiła się do pierwszej piątki najlepiej sprzedających się albumów w kilkunastu państwach. Sukces ten odnotowano między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, a także w naszym kraju.

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Znamy pierwszego headlinera Orange Warsaw Festival

Wieść o dołączeniu KATSEYE do line-upu festiwalu została opublikowana za pośrednictwem oficjalnego konta imprezy na Instagramie. Twórcy wydarzenia z nieskrywaną radością poinformowali o planowanym koncercie dziewczyn w stolicy Polski.

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KATSEYE na Orange Warsaw Festival 2027! Międzynarodowa supergrupa i fenomen globalnego popu pierwszym headlinerem festiwalu!

Zważywszy na fakt, że jest to dopiero początek odsłaniania kart przed festiwalem w 2027 roku, miłośnicy muzyki mogą liczyć na kolejne ekscytujące informacje o artystach, którzy wystąpią na Orange Warsaw Festival. Będziemy trzymać rękę na pulsie i donosić o kolejnych ogłoszeniach.

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