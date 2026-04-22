Oto najlepsze albumy rockowe lat 80. według sztucznej inteligencji. Który krążek wygrał?

Szymon Bijak
2026-04-22 15:11

Lata 80. często bywają kojarzone głównie z syntezatorami, ale dla rocka była to dekada absolutnej zmiany warty. To wtedy stadionowe hymny stały się religią, a alternatywne brzmienia zaczęły wypierać z list przebojów dotychczasowe gwiazdy. Powstało wówczas wiele wspaniałych albumów, które przeszły do historii. A który z nich jest najlepszy?

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku muzyka rockowa zdecydowanie miała się bardzo dobrze. Działo się wówczas sporo. Od monumentalnych stadionowych hymnów, przez alternatywne brzmienia aż po wyrafinowane eksperymenty artystyczne.

W tym okresie na rynku ukazało się mnóstwo albumów, które przeszły do historii. I, bez dwóch zdań, się nie starzeją. Mimo upływu lat, do dziś brzmią naprawdę udanie. Który z nich jest tym najlepszym? Na przestrzeni lat powstało mnóstwo rankingów. 

Tym razem jednak to pytanie zadaliśmy... sztucznej inteligencji. Z pomocą przyszło narzędzie od Google'a, czyli Gemini

Wybór najlepszych rockowych albumów lat 80. to wyzwanie, ponieważ dekada ta była niezwykle różnorodna – mogliśmy przeczytać w odpowiedzi na nasze zapytanie. I w ten właśnie sposób AI zaprezentowało nam ranking obejmujący dwadzieścia albumów. 

Poprosiliśmy Gemini o wskazanie 20 najlepszych płyt z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i ułożenie ich w kolejności. Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy poniżej miejsca 11-20. Oto one:

  • 20. Bon Jovi – Slippery When Wet (1986)
  • 19. Pixies – Surfer Rosa (1988)
  • 18. The Cure – Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)
  • 17. Tom Waits – Rain Dogs (1985)
  • 16. Kate Bush – Hounds of Love (1985)
  • 15. U2 – War (1983)
  • 14. Def Leppard – Hysteria (1987)
  • 13. Queen – The Game (1980)
  • 12. R.E.M. – Document (1987)
  • 11. Talking Heads – Remain in Light (1980)

Jakie albumy znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

