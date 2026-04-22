Oto najlepsze albumy rockowe lat 80. według sztucznej inteligencji. Który krążek wygrał?

Oto najlepsze rockowe albumy wydane w latach 80. według sztucznej inteligencji [TOP10]
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku muzyka rockowa zdecydowanie miała się bardzo dobrze. Działo się wówczas sporo. Od monumentalnych stadionowych hymnów, przez alternatywne brzmienia aż po wyrafinowane eksperymenty artystyczne.
W tym okresie na rynku ukazało się mnóstwo albumów, które przeszły do historii. I, bez dwóch zdań, się nie starzeją. Mimo upływu lat, do dziś brzmią naprawdę udanie. Który z nich jest tym najlepszym? Na przestrzeni lat powstało mnóstwo rankingów.
Tym razem jednak to pytanie zadaliśmy... sztucznej inteligencji. Z pomocą przyszło narzędzie od Google'a, czyli Gemini.
– Wybór najlepszych rockowych albumów lat 80. to wyzwanie, ponieważ dekada ta była niezwykle różnorodna – mogliśmy przeczytać w odpowiedzi na nasze zapytanie. I w ten właśnie sposób AI zaprezentowało nam ranking obejmujący dwadzieścia albumów.
Poprosiliśmy Gemini o wskazanie 20 najlepszych płyt z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i ułożenie ich w kolejności. Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy poniżej miejsca 11-20. Oto one:
- 20. Bon Jovi – Slippery When Wet (1986)
- 19. Pixies – Surfer Rosa (1988)
- 18. The Cure – Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)
- 17. Tom Waits – Rain Dogs (1985)
- 16. Kate Bush – Hounds of Love (1985)
- 15. U2 – War (1983)
- 14. Def Leppard – Hysteria (1987)
- 13. Queen – The Game (1980)
- 12. R.E.M. – Document (1987)
- 11. Talking Heads – Remain in Light (1980)
Jakie albumy znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.