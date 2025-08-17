Pamela Anderson sprzedaje ogórki za 160 zł! W słoiku… płatki róż i różowy pieprz

Pamela Anderson porzuciła wizerunek seksbomby z mocnym makijażem na rzecz naturalnego piękna i minimalizmu – dziś na czerwonych dywanach zachwyca delikatnym „make-up no make-up” i stonowanymi, eleganckimi kreacjami, które podkreślają jej nowy, świadomy styl życia.

Od kilku miesięcy media żyją jej relacją z Liamem Neesonem – para pracuje razem przy filmie The Naked Gun, a ich wspólne wejścia na czerwony dywan, trzymanie się za ręce i czułe gesty wywołały falę plotek o jednym z najgorętszych romansów roku.

Gwiazda rozwija także kulinarną pasję – mieszka na wyspie Vancouver, uprawia własne warzywa i stworzyła luksusową linię kiszonych ogórków „Pamela’s Pickles” z płatkami róż, z której cały dochód przeznacza na ratowanie dzikich zwierząt.

Pamela Anderson 2025 - metamorfoza, nowy styl życia i romantyczny rozdział

Pamela Anderson przeszła jedną z najbardziej komentowanych metamorfoz w Hollywood. Porzuciła wizerunek seksbomby z mocnym makijażem i wyzywającymi stylizacjami na rzecz naturalnego piękna, prostych krojów i minimalizmu. Na czerwonych dywanach pojawia się bez makijażu lub w delikatnej wersji „make-up no make-up”, w stonowanych, eleganckich kreacjach od topowych projektantów. Jej styl stał się synonimem luzu i pewności siebie – dokładnie tego, co Pamela podkreśla w wywiadach: dziś żyje „dla siebie, a nie pod oczekiwania innych”.

Po latach pracy w filmach i serialach aktorka odnalazła nową pasję – gotowanie i życie w zgodzie z naturą. Mieszka głównie w swojej posiadłości na wyspie Vancouver, gdzie uprawia warzywa, pielęgnuje ogród i przygotowuje roślinne potrawy.

Od czerwonego kostiumu do słoika z ogórkami

Pamela Anderson, legenda „Słonecznego patrolu” i ikona popkultury, znalazła nowy sposób na zaskoczenie fanów. Aktorka stworzyła limitowaną linię rzemieślniczych ogórków kiszonych „Pamela’s Pickles” we współpracy z kalifornijską marką Flamingo Estate. Inspiracją była jej ciotka Vie z Vancouver Island – laureatka nagród za domowe przetwory.

Szczerze mówiąc, pół roku temu niewiele wiedzieliśmy o ogórkach kiszonych – poza tym, że je lubimy. Ale w tym domu, gdy Pamela Anderson dzwoni z pomysłem, odpowiedź zawsze brzmi głośne TAK. Po miesiącach pracy z radością ogłaszamy, że mamy kilkaset słoików najpyszniejszych ogórków, jakie kiedykolwiek jedliśmy.

W słoikach znajdziemy nie tylko klasyczne dodatki – koper, czosnek czy musztardę – ale też suszone płatki róż, różowy pieprz, papryczkę guajillo i wędzoną sól morską. Całość uzupełnia papryka z Espelette, dodająca francuskiego charakteru. Anderson przyznała, że pomysł wrócił do niej podczas pracy nad książką kucharską „I Love You: Recipes from the Heart” i programu „Pamela’s Cooking With Love”.

Pikle w służbie natury za 160 zł

Choć cena 38 dolarów (ok. 163 zł) może szokować, Pamela nie zamierza na tym zarobić. Cały dochód przeznacza na California Wildlife Center, organizację ratującą rocznie tysiące dzikich zwierząt.

Brandon, Dylan i ja jesteśmy dumni, że możemy podzielić się naszą miłością do przypraw, a przekazanie dochodu na ratowanie zwierząt jest dla nas naturalne”

– napisała w oświadczeniu. Gwiazda, od lat związana z PETA i walcząca o prawa zwierząt, żartuje w wywiadach, że dziś „woli ogórki od facetów” – bo te przynajmniej nie łamią serca. Jej nowa pasja łączy kuchnię, ogród i aktywizm, tworząc projekt, który idealnie wpisuje się w jej obecny wizerunek.

Czuły związek z Liamem Neesonem

W jej życiu jednak znalazł się ktoś, kto przebił ogórkową miłość. Pamela od kilku miesięcy widywana jest z Liamem Neesonem, z którym współpracuje przy filmie The Naked Gun. Ich wspólne wejścia na czerwony dywan, trzymanie się za ręce i czułe gesty rozgrzewają wyobraźnię fanów i mediów. Sama Pamela uśmiecha się tajemniczo, pytana o relację, a ich chemia jest tak wyczuwalna, że wielu komentatorów mówi wprost: to może być jeden z najgorętszych romansów tego roku.