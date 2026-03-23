Parkiet zapłonął! Boczarska z ukochanym dali występ, o którym mówi cała sieć

"Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się ogromną popularnością i wciąż potrafi zaskakiwać widzów. Każdy odcinek przynosi nowe emocje, a uczestnicy starają się pokazać na parkiecie wszystko, co najlepsze. Szczególne miejsce w sercach fanów zajmują jednak odcinki tematyczne, w których gwiazdy występują z bliskimi osobami. W nowej edycji programu uczestnicy zaprosili na parkiet swoich najbliższych. Pojawiły się wzruszenia, niespodzianki i chwile, które na długo zapadną w pamięć widzów. Jedną z par, która szczególnie przyciągnęła uwagę, byli Magdalena Boczarska i jej partner życiowy Mateusz Banasiuk.

Zobacz też: Juror "Tańca z Gwiazdami" nie wytrzymał. Ostre słowa o społeczeństwie

"Taniec z Gwiazdami": Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk zachwycili w show Polsatu

Aktorska para postawiła na tango argentyńskie - taniec pełen pasji, napięcia i emocji. Już od pierwszych sekund było widać, że między nimi jest wyjątkowa chemia. Ich występ był nie tylko technicznie dopracowany do najwyższego poziomu, ale też niezwykle intensywny pod względem emocjonalnym.

Zobacz też: "TzG" jeszcze się nie zaczął, a już jest afera. Myślą, że tym zwiększą oglądalność

Jurorzy o tańcu Boczarskiej i Banasiuka

Jurorzy nie kryli zachwytu. Rafał Maserak zwrócił uwagę na energię i dynamikę tańca, podkreślając jego zmysłowy charakter. Z kolei Iwona Pavlović przyznała, że podczas występu na chwilę zapomniała, kto na parkiecie jest amatorem, a kto zawodowcem. Jej zdaniem był to jeden z najbardziej spektakularnych momentów tego wieczoru.

To było tango odlotowe - powiedział Rafał Maserak i dodał, że Jacka właściwie mogło wcale nie być w tym tańcu.

Z kolei Iwona wyznała, że Boczarska jest bardzo świadoma swego ciała.

Magda, jesteś tak świadoma swego ciała... Jest naprawdę wyjątkowe, trzymaj się tego - dodała Iwona.

Internat płonie po tańcu Boczarskiej i Banasiuka

Ostatecznie Boczarska i Banasiuk zdobyli maksymalną liczbę punktów, co tylko potwierdziło, jak wielkie wrażenie zrobili na jury. Widzowie również nie kryli emocji - w mediach społecznościowych natychmiast pojawiła się lawina komentarzy.

"Ojeju, to było mistrzostwo", "To było niesamowite! Ciary" - można było przeczytać w sieci.



Zobacz też: Kim jest Gamou Fall? Gwiazdor Netflixa w nowej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”

