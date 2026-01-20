"TzG" jeszcze się nie zaczął, a już jest afera. Myślą, że tym zwiększą oglądalność

Julita Buczek
2026-01-20 12:16

"Taniec z Gwiazdami" jeszcze nie rozpoczął się na dobre, a skandale już pojawiają się na każdym kroku. Udział Emilii Komarnickiej wywołał burzę w sieci, fani programu oburzają się, że aktorka od lat trenuje taniec ze Stefano Terrazzino, z którym ma również stworzyć duet w show. Czy to oznacza nieuczciwą przewagę nad innymi uczestnikami?

Na początku marca w Polsacie rusza kolejna edycja popularnego tanecznego show, które od lat przyciąga miliony widzów. Produkcja znów przygotowała obsadę pełną gwiazd oraz niespodzianek, jednak jeszcze przed pierwszym treningiem w mediach pojawiły się kontrowersje. Wszystko za sprawą Emilii Komarnickiej, znanej z seriali takich jak "Ranczo" czy "Na dobre i na złe". Internauci zwracają uwagę, że aktorka od kilku lat występuje w spektaklu tanecznym razem ze Stefano Terrazzino, czyli tancerzem, z którym będzie również w programie. Czy to sposób Polsatu na zwiększenie kontrowersji w show? W tej edycji nie ma bowiem Agnieszki Kaczorowskiej, która nie oszukujmy się, podgrzewała zainteresowanie formatem w poprzednich sezonach.

"TzG" jeszcze się nie zaczął, a już jest afera. Myślą, że tym zwiększą oglądalność

Pod opublikowanym zdjęciem Komarnickiej w mediach społecznościowych natychmiast zawrzało. Fani dzielili się na dwa obozy: jedni chwalili jej profesjonalizm, inni podkreślali, że startuje z ogromną przewagą nad resztą uczestników. Część z tych komentarzy polubił Mateusz Banasiuk, partner Magdy Boczarskiej, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę. Jego ukochana również bierze udział w tej edycji. Sama Komarnicka postanowiła odnieść się do zarzutów w swoim wpisie na Instagramie.  

Taniec jest dla mnie arcyważny. To on zaprowadził mnie na scenę. Dla niego poszłam do szkoły aktorskiej, a potem… na lata go porzuciłam… Tyle że pasje porzucone nie odpuszczają - wiercą dziurę w sercu i domagają się uznania. Najpierw, 2,5 roku temu taniec wrócił do mnie przez teatr - dzięki "Kto ma klucz" i Stefano Terrazzino - napisała w sieci aktorka.

Kontrowersje w "TzG". Iza Miko to profesjonalna tancerka

Iza Miko to również doświadczona tancerka. Jako 15-latka, na zaproszenie amerykańskiego choreografa, wyjechała wraz z mamą do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyła dwumiesięczne stypendium w prestiżowej szkole baletowej American Ballet Association w Nowym Jorku. Dodatkowo uczęszczała do Lee Strasberg Theatre and Film Institute, rozwijając swoje umiejętności aktorskie. Niestety, kontuzja pleców uniemożliwiła jej dalszą karierę tancerki, ale doświadczenie sceniczne i taneczne wciąż pozostaje ważnym elementem jej kariery.

