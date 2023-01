Partnerka Marcina Hakiela przerwała milczenie! Wyjawiła prawdę o ich związku

Marcin Hakiel pozbierał się już po rozwodzie z Kasią Cichopek. Mężczyzna od kilku miesięcy jest w związku z tajemniczą Dominiką, którą poznał w Internecie. Kobieta pojawia się na zdjęciach, które tancerz publikuje w mediach społecznościowych, ale internauci ani razu nie mieli okazji zobaczyć jej twarzy. Marcin Hakiel bardzo chroni prywatności nowej ukochanej. Najwyraźniej nie chce już medialnego związku, jak miało to miejsce poprzednio z Kasią Cichopek.

Partnerka Marcina Hakiela przerywa milczenie w sprawie ich związku. Odpowiedziała ciekawskiej internautce

Hakiel do tej pory był aktywny na Instagramie, jednak od dłuższego czasu nie publikował nowych treści. Internauci zachodzili w głowę, co takiego wydarzyło się w jego życiu. Ostatnio pokazał jedynie krótkie nagranie ze swojej szkoły tańca, na którym uczy gromadkę dzieci. Podobno miał również usunąć część zdjęć ze swoją ukochaną, co zauważyła jedna z internautek. Kobieta zapytała go o to w komentarzu pod jego ostatnim postem.

- Zniknęły zdjęcia z pana dziewczyną. Czy to już nieaktualne panie Marcinie? - czytamy.

Ciekawskiej internautce postanowiła odpowiedzieć sama Dominika!

- Zapewniam, wszystko jest po "staremu", ale pięknie jest wtedy, gdy jest się dla siebie, a nie wszystkich - napisała.

Wygląda na to, że w związku Marcina i Dominiki układa się świetnie. Para nie chce jednak medialnego związku i wolą nie epatować miłością w mediach społecznościowych.

Marcin Hakiel traktuje córkę Dominiki jak własną. Zobaczcie zdjęcia z ich rodzinnego spaceru w naszej galerii!

Sonda Czy uważasz, że medialny związek to dobry pomysł? Tak, można podzielić się swoim szczęściem z innymi Nie, w razie rozstania jest to dodatkowy problem Trudno powiedzieć

Od czego zależy, czy będziemy szczęśliwi w miłości?

Posłuchaj tych porad! Być może spojrzysz na swój związek z lepszej perspektywy.