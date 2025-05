Majówka zaczęła się spokojnie, ale w telewizji wrzało. Emitowany na początku maja 2025 roku odcinek "Sprawy dla reportera" okazał się jednym z najbardziej poruszających w ostatnich latach. Gdy Tatiana - kobieta skrzywdzona przez byłego partnera - opowiadała swoją historię, studio dosłownie zamarło. Wśród ekspertów i gości była Paulina Smaszcz, która od lat angażuje się w sprawy kobiet. Tym razem jednak nie dała rady utrzymać emocji na wodzy.

Już od pierwszych minut widać było, że temat wyjątkowo porusza Paulinę Smaszcz. Słowa Tatiany, opowiadającej o brutalnych scenach rozgrywających się na oczach dzieci były przerażające. Smaszcz, która zwykle występuje jako silna kobieta nagle się rozkleiła.

Już dawno, prowadząc wywiady z kobietami po przejściach, dawno nie widziałam tak ostrej sytuacji związanej z krzywdą dzieci. To jest taka krzywda dla nich. (...) To jest niesłychane, co ten człowiek robi, bez żadnego leczenia, którego wymaga. Ja bym się bała o życie swoich dzieci, jeśli te dzieci są z takim człowiekiem - mówiła Smaszcz w programie TVP.