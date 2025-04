Paulina Smaszcz, znana z bezkompromisowego podejścia do życia oraz ciętego języka, znów znalazła się w centrum medialnego zamieszania. Tym razem jednak nie za sprawą ostrych wypowiedzi, lecz... wycieczki do Włoch. Po trudnych przeżyciach, jakie towarzyszyły jej podczas rozprawy sądowej z udziałem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, dziennikarka postanowiła skupić się na odpoczynku.

Paulina Smaszcz odpoczywa we Włoszech

Przed świętami wielkanocnymi Paulina Smaszcz pojawiła się w sądzie, gdzie ruszył proces dotyczący naruszenia dóbr osobistych. Sprawa, w której występuje Katarzyna Cichopek, była wyjątkowo emocjonująca - na sali rozpraw obecny był także Maciej Kurzajewski, były mąż Smaszcz. Po tej konfrontacji dziennikarka postanowiła zadbać o swoją równowagę psychiczną - spakowała manatki i wyjechała do Włoch.

W przerwie od medialnych zawirowań i sądowych batalii Paulina podzieliła się także wspomnieniami z niedawnej podróży do Włoch. Mediolan i Wenecja okazały się doskonałym tłem do odpoczynku, ale również idealnym miejscem do tworzenia contentu. Opublikowane na Instagramie zdjęcia prezentują Smaszcz w różnorodnych stylizacjach - od eleganckich sukienek po bardziej casualowe zestawienia. Obserwatorzy nie szczędzili pochwał.

Smaszcz mówi o romansie Kurzajewskiego i Cichopek

Na tym jednak nie koniec! Wśród licznych komentarzy pod postami komplementującymi jej wygląd, wywiązała się również rozmowa dotycząca przeszłości Pauliny i jej związku z Maciejem Kurzajewskim. Jedna z internautek zapytała wprost, czy Kurzajewski i Cichopek mieli romans i czy rozpoczął się jeszcze przed oficjalnym zakończeniem małżeństwa ze Smaszcz. Paulina nie pozostawiła tego pytania bez odpowiedzi.

Tak droga pani. "Czar par" – odpowiedziała krótko dziennikarka.

