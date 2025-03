Anna Mucha komentuje coraz wyższe ceny biletów do teatru. Szok, co wyznała

Paweł Domagała to znany polski aktor i muzyk. Zasłynął rolami w filmach "Wkręceni" i "Planeta Singli" oraz serialach "O mnie się nie martw" i "Żmijowisko". Równolegle rozwija karierę muzyczną - jego hit "Weź nie pytaj" przyniósł mu ogromną popularność. Wydał kilka albumów, w tym "1984" i "Narnia". W rozmowie z "Super Expressem" rozmawia o swojej najnowszej twórczości oraz relacji z fanami.

Paweł Domagała ma bardzo intymną więź z fanami

Okazuje się, że w trakcie długiej kariery Pawła Domagały zdarzały się sytuacje, w których fani dziękowali mu za jego poruszające utwory, a także opowiadali o różnych historiach, w których jego piosenki im pomagały. 41-latek przyznał nam jednak, że nie zbyt dużo o tym mówić, ponieważ są to bardzo intymne historie, które są między nim, a jego fanami.

Pamiętam, ale nie będę o tym mówił, bo to są bardzo intymne rzeczy między mną, a nimi. Naprawdę! Tak wiem jak to brzmi, ale to są takie grube historie. Wolałbym je zostawić między sobą a tymi słuchaczami. To jest zupełnie inna sytuacja niż w serialu. Co innego mi załatwia i co innego też załatwia ludziom ta sfera muzyczna. I tutaj bym sobie chyba zostawił taką jakąś intymność między mną a moimi słuchaczami - powiedział "Super Expressowi" Paweł Domagała.

Paweł Domagała wyjawił nam też skąd czerpie inspiracje do swoich nowych utworów. Okazuje się, że to samo życie pisze jego piosenki. Artysta nowy album "Hotelowe Piosenki" w całości napisał właśnie w hotelach, które bardzo go inspirowały.

Z życia. Mogę powiedzieć, że "Hotelowe Piosenki" jest pierwszą taką płytą, gdzie czerpałem nie z siebie, tylko z moich obserwacji i z tego, co sobie dopowiedziałem, domyślałem, dointerpretowałem. Bardziej opowiadam historię, które mi się wydawały, niż które są właśnie w hotelach inspirowane tym miejscem, ludźmi, których spotkałem, ludźmi, z którymi rozmawiałem - przyznał nam Domagała.

Paweł Domagała w rozmowie z "Super Expressem" przyznał również, że w obecnych czasach jest masa artystów ze znacznie lepszym wokalem niż jego. Dodał też, że jego muzyka to nie utwory o imprezach czy tańcu, a bardziej wnikliwa obserwacja życia.

W dzisiejszych czasach, jak jest taka nadprodukcja muzyki. Jedyne, co może cię wyróżnić, to jest pewnego rodzaju szczerość i otwartość. To jest najważniejsze, bo jest miliony osób bardziej muzykalnych ode mnie. Miliardy osób z lepszym wokalem niż ja. To jest prawda. Ale jednak ten repertuar jest najważniejszy, a w repertuarze moim zdaniem najważniejsza jest szczerość i to, czy się ma coś do powiedzenia. Bo też jak mam 41 lat, to już nie będę śpiewał o tańczeniu, o tym, jak się fajnie imprezuję, bo jestem w innym etapie życia, wobec tego to musi być kompatybilne - wyjawił "Super Expressowi" Paweł Domagała.

