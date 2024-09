Nie pasuje to do niego

Paweł Małaszyński w "Na dobre i na złe". Już tam kiedyś występował

Paweł Małaszyński powrócił do "Na dobre i na złe"! Tak, to nie pomyłka. O tym, że swego czasu jeden z najpopularniejszych polskich aktorów dołącza do obsady serialu o szpitalu Leśnej Górze, informował już serwis superseriale.se.pl. Nie każdy wie za to, że Paweł Małaszyński w "Na dobre i na złe" już kiedyś występował. Tyle że w innej roli! Ślad znaleźliśmy w portalu filmpolski.pl. Tam właśnie widnieje informacja o tym, że aktor w 2002 roku wcielił się w postać Łukasza Sadowskiego w 121. odcinku ("Kłopotliwa miłość) serialu TVP. Zresztą sam Paweł Małaszyński przyznał to w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Kiedyś miałem już przyjemność zagrania w "Na dobre i na złe". Nie wiem, czy jest jakiś aktor w Polsce, który nie zagrał w "Na dobre i na złe", także to i mnie spotkało

- żartował aktor znany z takich seriali jak "Magda M.", "Twarzą w twarz" czy "Czas honoru".

Tytułu nie pamiętam, ale to była chyba moja pierwsza taka duża rola, na trzecim albo na czwartym roku. Wtedy miałem możliwość jeszcze spotkania tej starej ekipy, czyli pracowałem z Arturem Żmijewskim, Małgosią Foremniak, Krzysiem Pieczyńskim i świętej pamięci Duśką Trafankowską.

- wspominał Paweł Małaszyński.

Wpadka z Pawłem Małaszyńskim w "Na dobre i na złe"?!

Ciekawe, czy produkcja serialu TVP o tym pamiętała. Dla widzów to jednak może wyglądać na wpadkę. Sytuacja na pewno jest niezręczna. Z drugiej strony od emisji tamtego odcinka minęły już 22 lata. Paweł Małaszyński przez lata mocno się zmienił i pewnie już tylko najwierniejsi widzowie "Na dobre i na złe" pamiętają go ze 121. odcinka telenoweli.

Powrót do serialu TVP to dla Pawła Małaszyńskiego kolejna ważna zawodowa decyzja. W lutym 2024 roku aktor poinformował o rozstaniu z Teatrem Kwadrat.

Kilka słów pożegnania. Drogie Koleżanki i Koledzy, droga publiczności... odchodzę. Po 22 latach podjąłem decyzję i rozstaje się ze sceną, z którą byłem związany przez tyle lat

- napisał wówczas w mediach społecznościowych gwiazdor.

Tak przez lata zmienił się Paweł Małaszyński

Sonda Lubisz Pawła Małaszyńskiego? TAK NIE