Peja najpierw pokazał fotkę z wyborów, później ostro je skomentował. Mówi o elitach. "Zdarzyło mi się poznać ludzi pokroju Nawrockiego"

Wybory prezydenckie 2025 zakończyły się w Polsce wygraną Karola Nawrockiego. Rafał Trzaskowski przegrał o włos. Dzień po głosowaniu i godziny po tym, jak podano oficjalne wyniki, gwiazdy zaczęły je komentować. Dla wielu poranek był bardzo smutny.

Ale Ryszard "Peja" Andrzejewski podszedł do tematu na spokojnie. Na jego facebookowym profilu pojawił się bardzo długi wpis podsumowujący i kampanijną walkę, i sam wynik, choć raper wprost nie napisał, na kogo on sam głosował.

Zobacz także: Wybory prezydenckie 2025. Monika Olejnik z apelem po wygranej Karola Nawrockiego! Wzywa do walki

I dodał:

Przez dłuższy czas mogliśmy przyglądać się kampanii (również wzajemnych oszczerstw), po której na długo wielu ludzi czuć będzie niesmak i to po obu stronach politycznej opcji. Wysyp memów, emocjonalne wpisy lub ich pośpieszne usuwanie (świat elit celebry) i nap...e się na noże w komentarzach pod każdą choćby najbardziej absurdalną publikacją będzie teraz chlebem powszednim wielu Polaków. Polaryzacja narodu nie jest niczym nowym i szczególnym, to zjawisko niestety długofalowe. My jako ludzie możemy jedynie zadbać o ten kawałek przestrzeni wokół nas samych o swoich bliskich i o to, na co realnie w tym kraju mamy wpływ. Już samo to sprawi, że staniemy się lepsi.

Peja przypomniał, że warto uporządkować nasz "mały świat", szczególnie, zanim "zaczniemy próby swoich rządów na czyimś podwórku wbrew czyjejś woli i poglądom". Raper nie ukrywa, że pomimo ostrej politycznej walki, która dopiero co miała miejsce, wierzy w Polaków. Wspomniał, że Polska nie zwycięży, gdy jej obywatele będą podzieleni. Nie zabrakło tak popularnego w polityce pojęcia "elity".

Wierzę w ludzi, w ich nadzieje, plany i marzenia. Bo to ich nadzieje, plany i marzenia. Żaden polityk nigdy za Was ich nie zrealizuje. Nigdy o tym nie zapominajcie. Osobiście uważam też, że Polska nigdy nie wygra, dopóki ludzie będą szczuci na siebie nawzajem. Jestem, jak to się mówi chłopakiem z ludu, i zapewne zdarzyło mi się poznać w swoim życiu ludzi pokroju Karola Nawrockiego. Przykre jest to, iż nigdy nie miałem okazji poznać takich ludzi jak Rafał Trzaskowski. Polacy! Pamiętajcie, że tzw. elita (okropne słowo) to strasznie hermetyczna mniejszość. Mniejszość, do której większość z Was, w tym i ja, nigdy nie uzyska dostępu. Kocham Cię Polsko - zakończył Peja.