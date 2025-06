Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan: Idealnie dopasowani?

O tym, że Radosław Majdan miał swego czasu bardzo bujne życie towarzyskie, wie niemal każdy. W 1998 roku Radosław Majdan wziął ślub z Sylwią Majdan, która obecnie jest projektantką mody. Natomiast w latach 2005-2008 był mężem jednej z najpopularniejszych wokalistek w kraju, Dody. Mówiono o nich, że to polscy Beckhamowie, on - piłkarz, ona - piosenkarka.

Obecnie Radosław Majdan (53 l.) związany jest z gwiazdą TVN - Małgorzatą Rozenek-Majdan (47 l.). Para jest ze sobą od ponad dziesięciu lat. Piłkarz oświadczył się ukochanej w 2014 roku, a dwa lata później powiedzieli sobie "tak". Gosia i Radek wychowują razem dwójkę synów dziennikarki z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem oraz wspólnego syna, Henryka.

Związek pary od samego początku wzbudzał ogromne zainteresowanie. Początkowo mało kto dawał im szanse na przetrwanie. Dziś uchodzą za jedno z najbardziej dobranych małżeństw w polskim show-biznesie. Jednak nadal muszą zmagać się ze złośliwościami.

Piasek wbił szpileczkę Majdanowi. Poszło o jego żony

W poniedziałkowy wieczór odbyła się Gala Gwiazd Plejady 2025. Na czerwonym dywanie pojawił się tłum gwiazd! Na imprezie nie mogło zabraknąć również Majdanów. Małgorzata Rozenek-Majdan została nawet laureatką jednej z nagród. Prowadząca "Projekt Lady" otrzymała wyjątkowe wyróżnienie SuperGwiazdy za działalność na rzecz praw kobiet, edukacji i in vitro. Statuetkę odebrała z rąk swojego ukochanego oraz Bartosza Węglarczyka.

Jednak zanim prezenterka weszła na scenę, prowadząca galę zapytała Radka Majdana o to, czy wierzy w magię. Nawiązała przy tym do motywu przewodniego gali - "Feel The Magic".

Tak, tak, natomiast zaskoczę Cię odpowiedzią, bo jeżeli chodzi o moją przygodę i refleksję z magią, to jest sytuacja, kiedy poznałem moją żonę i na pierwszej randce u mnie w domu wyciągnąłem takie kart, potasowałem i powiedziałem, Małgosiu, jeżeli wyciągniesz damę kier, to znaczy, że jesteśmy sobie przeznaczeni - wspomniał Majdan.

W tym momencie w słowo wszedł Andrzej Piaseczny, który był jednym z prowadzących. Pokusił się przy tym o drobną złośliwość:

Dobrze, że powiedziałeś "Małgosiu", bo już chciałem zapytać, którą żonę? - rzucił piosenkarz.

Radosław Majdan wykazał się refleksem i szybko odpowiedział: "Tą najważniejszą". Nie dało się nie zauważyć, że uwaga Piasecznego nie przypadła mu do gustu. "To nie było miłe, prawda" - stwierdził po chwili. Andrzej Piaseczny chciał coś wtedy powiedzieć, ale piłkarz dalej kontynuował swoją opowieść. Okazuje się, że Małgorzata Rozenek wyciągnęła damę kier, a jej ukochany stwierdził, że są sobie przeznaczeni.

Po tym Piasek ruszył z przeprosinami. "Radku, serdecznie cię przepraszam" - powiedział z drugiego końca sceny. Na szczęście, Majdan nie chował urazy.

Nie ma za co. Przecież ja żartowałem, Andrzej - odpowiedział.

Do tej wymiany zdań odniosła się też Małgorzata Rozenek-Majdan. Jej słowa z pewnością dadzą wiele do myślenia nie tylko Andrzejowi Piasecznemu, ale również wielu innym złośliwcom.

Myślę Andrzeju, że dwóch rzeczy należy kobietom wypominać. U nas jest akurat remis i Radosław i ja jesteśmy do trzech razy sztuka, więc team trzeci mąż i żona jest dobry - to jest wieku i poprzednich żon lub mężów - powiedziała gwiazda.

