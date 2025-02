W TV Republika kpią z Majdana po słowach Dody. "Etatowy klaun" nieźle ich ubawił

Dodzie (41 l.) nieobce są kontrowersje. Piosenkarka doskonale wie, co robić, żeby było o niej głośno. Nigdy nie gryzie się w język, a jej wypowiedzi często wzbudzały kontrowersje. Gdy kilka dni temu zapowiedziała udział w programie "Naga prawda czy naga Doda? LIVE", było pewnym, że znowu zrobi się wokół niej gorąco. W show piosenkarka miała szczerze odpowiadać na pytania lub ściągnąć część garderoby jeśli chciałaby uniknąć odpowiedzi.

Fani z zapartym tchem czekali na wywiad i zdecydowanie się nie zawiedli. Doda zdecydowanie nie unikała odpowiedzi na tematy prywatne. Pytania wręcz ją zachwyciły, zwłaszcza, kiedy chodziło o jej byłych partnerów. Rabczewska rozliczyła się z każdym po kolei, opowiadając ze szczegółami, jacy okazali się niedobrzy i jak mocno jej dokuczyli.

W pewnym momencie rozmowy prowadząca wywiad dziennikarka wyświetliła Dodzie filmik, na którym Radosław Majdan (52 l.) stwierdził, że nie będzie brał udziału w niczym, co ma cokolwiek wspólnego z byłą żoną. Chodziło m.in. o jego udział w filmie dokumentalnym o piosenkarce.

Nagranie z Radkiem bardzo rozbawiło Dodę, która nazwała go klaunem i wyśmiała, że nauczył się wypowiedzi o niej na pamięć, pod dyktando żony, Małgorzaty Rozenek (46 l.).

Mnie się bardzo podoba ta wypowiedź, bo słyszałam, że nie chce uczestniczyć w tym cyrku, ale myślę, że to już za późno. Radziu to jest taki nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia. I teraz taki troszeczkę podstarzały, więc bardzo proszę nie denerwować go takimi pytaniami! - dodała z uśmiechem.