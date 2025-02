Ale chryja! Dariusz Pachut proponuje Dodzie wykrywacz kłamstw! Pisze o patologii, zakłamaniu i żenadzie

Doda uderzyła w Dariusza Pachuta. Jest riposta!

Doda generalnie ze swoimi były partnerami w najlepszych relacjach nie jest, czemu daje wyraz w swoich wypowiedziach. Dorota Rabczewska umie tak uderzyć, żeby zabolało. A jak wiadomo: jest akcja, jest reakcja. Nie inaczej było tym razem. W niedzielę Doda zadebiutowała ze swoim programem "Naga prawda czy naga Doda". Jak to Doda - zrobiła to z przytupem. Bez taryfy ulgowej atakowała swoich byłych facetów. Szczególnie mocno oberwało się Dariuszowi Pachutowi.

Dla mnie to jest taka desperacja, by promować barter swoją byłą sławną kobietą, mną, jednocześnie dając do zrozumienia, że sobą nie ma nic do zaprezentowania i nie jest w stanie wypromować żadnego barteru. (...) Jak mam bardziej dać do zrozumienia, że żebranie o moją uwagę i uwagę mediów jest bez sensu dla 40-letniego mężczyzny, ojca dwóch dzieci?

- mówiła Doda, którą cytuje portal Pudelek. Stwierdziła też, że dzieci jej byłego "muszą mieć przypał w szkole" z powodu swojego ojca. Zdaje się, że m.in. te słowa sprawiły, że Dariusz Pachut wpadł w furię.

Dariusz Pachut proponuje Dodzie badanie na wykrywaczu kłamstw. Ale chryja!

Były partner Dody w tej sytuacji nie zamieszał udawać, że nic się nie stało. Przeciwnie, szybko zamieścił w sieci mocną ripostę. Dariusz Pachut podkreślił, że piosenkarka "weszła na przestrzeń" jego rodziny. W związku z tym nie może pozostać obojętny. Jego słowa cytuje Pudelek. Czytamy m.in o zakłamaniu, patologii i żenadzie... Zrobiła się niezła chryja!

Od 5 września jest wykonywanych wiele telefonów w mojej sprawie do zagranicznych i polskich kontrahentów, po to, żeby mi uprzykrzyć życie, żeby miał, stracił pracę, żeby stracił to, na co sam ciężko pracowałem (...). Nie mogłem dalej tolerować patologicznych zachowań w związku. Nie znam bardziej zakłamanej i żenującej osoby niż Dorota. Ten wczorajszy wywiad to był jakiś totalny dramat

- ocenił były partner Dody i wyszedł z szokującą propozycją. Chciałby bowiem, żeby wokalistka poddała się badaniu na wykrywaczu kłamstw!

Skoro jesteś taka prawdomówna, prawa kobieta, to chodź na wariograf, odpowiedz na te same pytania, które wczoraj miałaś (...). To, że wjechałaś na moją rodzinę, na moje dzieci to było totalnie żenujące z twojej strony, że niby dbasz o nie i je chronisz, a przecież wiemy, jak naprawdę wyglądał Twój kontakt z nimi. Było parę aferek, że jadę do nich

- zaznaczył Dariusz Pachut. Przypomnijmy, że z Dodą rozstał się on we wrześniu 2024 roku.

Doda i Dariusz Pachut byli piękną parą. Rozstali się