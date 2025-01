Pierwsze święta bez Jadwigi Barańskiej. Tak je spędzili mąż i syn

To była definitywnie celebracja wigilii, ale nie mogło się też obejść bez szczególnych życzeń urodzinowych dla Mistrza, bo 25 grudnia miał urodziny. Zaśpiewaliśmy mu "Sto lat". Oczywiście była to trudna dla nich wigilia, ale razem jakoś udało nam się celebrować ten szczególny czas. Jurek jest znakomitym artystą, twórca najwspanialszego dzieła, jakim jest film i serial „Noce i Dnie". Tworząc to dzieło, jak i inne swoje projekty, myślał o nas wszystkich i dlatego teraz nadszedł taki moment, że to my, otaczający go przyjaciele, powinniśmy go wspierać. Musimy też o niego dbać, a to jest odpowiedni czas: szczególnie w tym trudnym czasie, jakim była utrata najukochańszej kobiety i mamy.