Pierwszy mąż Chylińskiej przerywa milczenie! Mówi o związku i braku prywatności

Agnieszka Chylińska w latach 90-tych była związana z Krisem Krysiakiem. O swoim pierwszym małżeństwie oraz o rozwodzie z Krisem piosenkarka nigdy nie mówiła zbyt wiele. Gwiazda wyjątkowo dba o swoją prywatność. O jej obecnym partnerze wiadomo tylko tyle, że ma na imię Marek i nie jest związany zawodowo z show-biznesem. Para pobrała się w 2010 r. Mają troje dzieci - Rysia, Esterę i Krysię.

O swoich poprzednich związkach artystka też się nie wypowiada. Zdarzyło jej się jednak napomknąć w rozmowach o pierwszym mężu. Z fragmentów wypowiedzi wynika, że bardzo ceniła sobie ten związek i do tej pory ciepło wspomina Krysiaka. Nie raz podkreślała, że to dzięki niemu inaczej spojrzała na związki, miłość i partnerstwo. Krysiak zburzył bowiem mur, którym odgradzała się od uczuć w obawie przed zranieniem. Ich historia, choć wyrywkowa i fragmentaryczna wciąż budzi zainteresowanie i emocje.

Kim jest Kris Krysiak, były mąż Chylińskiej?

W latach 90 - tych Krysiak prężnie działał w branży muzycznej. Grał na bębnach w zespole muzycznym, był menedżerem w wytwórni muzycznej, producentem koncertów, jeździł w trasy z artystami. Mężczyzna obracał się w tym samym środowisku co Agnieszka, która była wtedy u szczytu sławy z zespołem O.N.A. Poznali się 1996 r. i wg niej, miała być to znajomość na jedną noc. On jednak miał inne plany i został na dłużej... na kolejne 6 lat. Choć nie było to łatwe, Agnieszka nie wierzyła w prawdziwe uczucia i lojalność w związku z mężczyzną. Kris musiał ją przekonać, że może być inaczej. Udało mu się to. Po latach Chylińska wspominała: - Przylgnęliśmy do siebie jak dwoje dzieciaków, które oberwały po pupie.

Po latach bardzo intensywnego życia Krysiak wycofał się z show biznesu. Od kilkunastu lat podąża ścieżką rozwoju osobistego, w swojej pracy wykorzystując między innymi swoje doświadczenie muzyczne. Jak sam o sobie pisze: "Muzyka zawsze była blisko mnie i we mnie. Dzisiaj wiem po co mi były te wszystkie doświadczenia". Jako Przewodnik Spokoju Krysiak organizuje warsztaty rozwojowe dla mężczyzn, zajmuje się terapią dźwiękami i masażem. Zapytany prze serwis Plejada, dlaczego tak radykalnie zmienił swoje ożycie odpowiedział: - Zrozumiałem, że potrzebuję dużo więcej spokoju. Praca w show-biznesie tego mi nie dostarczała. Dziś pomagam innym odnaleźć równowagę.

Kris Krysiak o małżeństwie z Agnieszką Chylińską

We wspomnianej rozmowę Krysiak mówi, że życie w świetle reflektorów przez długi czas mu nie przeszkadzało, był do takiego życia przyzwyczajony: - Ja pracowałem w show-biznesie i ten świat był dla mnie czymś codziennym i normalnym. Mieliśmy z Agnieszką wielu wspólnych znajomych, obracaliśmy się w tym samym środowisku. Dodał też, że w ich przypadku życie codzienne i praca się przenikały, jednak bardzo dbali o to, by mieć prywatność i czas dla siebie. Z czasem było o to jednak coraz trudniej, nawet za granicą nie udawało im się znaleźć chwili spokoju. Czyżby to miało wpływ na rozpad małżeństwa?

