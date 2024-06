Pilne! Nareszcie wiadomo, kto zajmie się dziećmi i pochówkiem Barbary Sienkiewicz!

Nie uratowało to ich związku

Nareszcie znalazł się człowiek, który zajmie się osieroconymi dziećmi Barbary Sienkiewicz! 9-letnie bliźniaki nagle zostały same na świecie 7 czerwca 2024 roku. Najstarsza matka w Polsce umarła nagle w swoim domu, a po jej śmierci sytuacja zrobiła się straszliwie skomplikowana. Długo nie było wiadomo, kto ma przejąć opiekę nad dziećmi. Co więcej, ciało zmarłej Sienkiewicz w kostnicy czekało na pochówek!

Dzieci Sienkiewicz trafiły do rodziny zastępczej

Tuż po śmierci Barbary Sienkiewicz 9-letni Piotruś i Ania trafiły do interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, o tym co dalej miał zadecydować sąd rodzinny. Kilka dni temu okazało się, że Piotr i Ania trafiły do pieczy zastępczej - napisał Fakt.

Przez prawie 2 tygodnie nie można było znaleźć osoby, która według ostatniej woli zmarłej miała przejąć opiekę na 9-letnimi bliźniakami Sienkiewicz. Ciało aktorki leżało w kostnicy i wszyscy czekali na decyzję sądu, kto ma zająć się bliźniakami i pogrzebem ich matki. Na szczęście wygląda na to, że to już koniec tej ponurej historii. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał prezes Związku Artystów Scen Polskich, Krzysztof Szuster - poinformował Fakt.

Osoba z testamentu Sienkiewicz będzie walczyć o dzieci

- Wiadomo już, że osoba wymieniona w testamencie będzie się ubiegać o opiekę nad dziećmi. Ta sama osoba także organizuje pogrzeb - przekazał Szuster.

- Osoba zaprzyjaźniona z panią Basią i wymieniona w testamencie jeszcze się do nas nie zgłosiła w sprawie zasiłku, ale jesteśmy z nią w kontakcie. Prosi jednak o nieujawnianie swoich danych — powiedziała Faktowi prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich Marlena Miarczyńska. Według niej osoba ta wybrała już zakład pogrzebowy, który zajmie się pochówkiem najstarszej matki w Polsce.- Oczywiście, jeżeli ta osoba będzie chciała wsparcia ze strony ZASP-u, to my wypłacimy odpowiedni zasiłek pogrzebowy osobie upoważnionej. Na razie jednak nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej prośby o pomoc. Jesteśmy jednak w gotowości — powiedziała Marlena Miarczyńska z ZASP.

Kiedy pogrzeb Sienkiewicz?

Czy kiedy znalazła się osoba odpowiedzialna za dalszy los i pochówek zmarłej aktorki, znana już jest data pogrzebu Sienkiewicz? Co się dzieje z ciałem zmarłej?

Według Faktu ciało najstarszej matki w Polsce zostało już zabrane z kostnicy przez zakład pogrzebowy . - To generowało bardzo duże koszty, ale zakład pogrzebowy już się wszystkim zajął. Niestety daty pogrzebu jeszcze nie znamy - dodała Miarczyńska.

