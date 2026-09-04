Pilne! Wybuchł pożar słynnym domu w Konstancinie! Mieszkała w nim znana para

Piątkowy dzień w Konstancinie-Jeziornie, 4 września 2026 zakłóciła akcja strażaków. Osiem zastępów i 28 strażaków ruszyło do zabytkowej willi, która należała do Piotra Woźniaka-Staraka. Po jego tragicznej śmierci mieszkała tam Agnieszka Woźniak-Starak. Ogień pojawił się w podziemnej części budynku.

Nikt nie został poszkodowany

Strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Z przekazanych im informacji wynikało, że ogień objął pomieszczenie znajdujące się na pierwszej kondygnacji podziemnej.

Na miejsce zostało skierowanych osiem zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym 28 strażaków. Budynek został opuszczony przez użytkowników podczas dojazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej. Żadna z tych osób nie została poszkodowana. Pożar został dogaszony i jednostki wróciły do koszar

- przekazał "Faktowi" bryg. Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Ogień w piwnicy. Co było przyczyną pożaru?

Na szczęście sytuacja została szybko opanowana. Ogień ograniczył się do jednego pomieszczenia, a konstrukcja zabytkowego budynku nie została naruszona. W momencie przyjazdu strażaków w willi nie było już żadnych osób.

Policja przekazała z kolei wstępne ustalenia dotyczące przyczyny pojawienia się ognia. Wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do zaprószenia ognia podczas trwającego w budynku remontu.

Ze wstępnych ustaleń do zaprószenia ognia doszło podczas remontu, który w tym budynku się odbywa, natomiast nie było tam żadnych osób poszkodowanych. Na ten moment nikt nie złożył zawiadomienia w tym zakresie, w związku z tym na chwilę obecną nie podejmujemy żadnych czynności

- wyjaśniła w/w portalowi podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

To była willa Piotra Woźniaka-Staraka

Zabytkowa rezydencja ma szczególną historię. Jej właścicielem był Piotr Woźniak-Starak. Po jego tragicznej śmierci w 2019 r. część posiadłości odziedziczyła jego żona, Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka mieszkała w willi i pokazywała w mediach społecznościowych kadry z jej wnętrza.

Trzy lata temu posiadłość została jednak sprzedana. Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się opuścić Konstancin i więcej czasu spędzać na Mazurach.

Wyprowadziłam się z Konstancina i to też myślę, był taki moment zamknięcia jakiegoś etapu w życiu i to już tak naprawdę zamknięcia

- wspominała gwiazda w magazynie "Viva!".

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