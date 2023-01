Wielkie zmiany

Piotr Stramowski i była gwiazda TVN przyłapani z Miszczakiem. To oni będą teraz rządzić w Polsacie

Piotr Stramowski (36 l.) to najgorętsze nazwisko ostatnich miesięcy. Nie tylko dzięki swoim brawurowym rolom, lecz także za sprawą rozwodu z Katarzyną Warnke (46 l.). Zamieszanie wokół przystojnego aktora postanowił wykorzystać nowy dyrektor programowy Polsatu. Edward Miszczak (68 l.) zaangażował go nie tylko do show „Twoja twarz brzmi znajomo”, lecz także do serialu „Przyjaciółki”. Nic dziwnego, że przed spotkaniem z nowym pracodawcą gwiazdor chciał wyglądać perfekcyjnie i w samochodzie poprawił sobie urodę.