Płaczemy po tym, co Edyta Górniak za kulisami powiedziała Dodzie. To się nagrało!

Doda, Edyta Górniak i Justyna Steczkowska wystąpiły na koncercie "Nasza Solidarność. A to nam się udało!" na terenie Stoczni Gdańskiej.

Za kulisami doszło do wzruszającego momentu, gdy Edyta Górniak wyraziła swój podziw dla umiejętności wokalnych Dody, co nagrano.

Górniak przyznała, że dopiero teraz w pełni doceniła talent Dody, chwaląc jej emocje i umiejętności wokalne.

Koncert z udziałem wielu gwiazd, w tym Dody i Edyty Górniak, będzie można obejrzeć 31 sierpnia o 17:35 w TVP.

Doda i Edyta Górniak - konflikt, absurdalne wypowiedzi i zgoda

Doda i Edyta Górniak to dwie charyzmatyczne wokalistki o niezwykle mocnej osobowości. Ta pierwsza słynie przede wszystkim z licznych skandali i konfliktów, a także ze sporej ilości przebojów, druga z kolei z pięknego głosu o niezwykłej skali i głoszenia osobliwych refleksji. Przez lata Edyta Górniak i Doda - delikatnie mówiąc - nie darzyły się sympatią. Z obu stron dochodziło do absurdalnych wypowiedzi. Górniak kiedyś wypaliła stwierdziła, że "nie zna" Dody i "nie wie, co to za człowiek", a Dorota Rabczewska odpowiadała, że "Edzia ma troszkę zawichrowania psychiczne" i... "przegryzła kable", gdy Polsat przez problemy techniczne nie pokazał całego występu Dody na swojej antenie. W zeszłym (2024 roku) artystki jednak się pogodziły. Wszystko wskazuje na to, że zgoda jest na serio, czego dowodem są słowa Edyty Górniak wypowiedziane do Dody za kulisami koncertu TVP ""Nasza Solidarność. A to nam się udało!"

Takie frykasy zajadały Edyta Górniak z Dodą. "Wygląda apetycznie, podobnie jak ty!"

Edyta Górniak zachwycona Dodą. Płaczemy po tych słowach

Diwa była pod wrażeniem tego, co Dorota Rabczewska zaprezentowała na scenie. Kiedyś pewnie zachowałaby to dla siebie, teraz jednak postanowiła powiedzieć wprost, co myśli o śpiewie młodszej koleżanki. Na dodatek wszyscy mogą to usłyszeć, bo rozmowa gwiazd się nagrała (wideo prezentujemy pod artykułem)!

Dopiero dzisiaj usłyszałam twoje umiejętności wokalne we wszystkich utworach. Naprawdę (...) i emocje. Naprawdę mega. Szczerze, naprawdę szczerze

- zachwycała się Edyta Górniak, a my płaczemy po tych słowach, bo są one dowodem na to, że każdy konflikt można zażegnać.

Kochani, z takich ust, to jest dopiero komplement

- odparła wdzięczna Doda.

Wokalne popisy oby pań będzie można zobaczyć na antenie TVP już 31 sierpnia w o 17:35. Poza Edytą Górniak i Dodą na koncercie "Nasza Solidarność. A to nam się udało!" wystąpili m.in.: Justyna Steczkowska, Kasia Moś, Kombii, Perfect & Łukasz Drapała, Piotr Cugowski, Renata Przemyk, Sebastian Karpiel-Bułecka i Tomasz Organek. Imprezę prowadzili Paulina Chylewska i Marek Zając.

Galeria: Doda, Edyta Górniak i Justyna Steczkowska na jednej scenie

Sonda Chcielibyście usłyszeć duet Dody i Edyty Górniak? Tak, to byłoby ciekawe! Nie, one są zupełnie różne Wolę Edytę z Jusią