Grażyna Szapołowska jest na scenie od najmłodszych lat. Wspaniała aktorka, uwielbiana przez tysiące fanów w całej Polsce, cieszy się sympatią zarówno widzów telewizyjnych, jak i tych, którzy podziwiają ją na deskach teatru. Do tej pory 69-letnia dziś aktorka raczej stroniła od opowiadania w mediach o życiu prywatnym. Sprawa z 1975 roku ciągnie się jednak za nią nieubłaganie. I choć udało jej się zawrzeć pakt o tajemnicy, to prawda ujrzała światło dzienne. Teraz, po prawie 50 latach, media ponownie przypomniały historię, do której Szapołowska wolała nie wracać. Wszyscy, którzy nie wiedzieli, z pewnością o niej usłyszą. Chodzi o pierwsze małżeństwo aktorki, które zawarła z aktorem: był to Marek Lewandowski. Związek po tym, jak para stanęła na ślubnym kobiercu, przetrwał zaledwie 11 miesięcy. Zanim jednak nastąpił rozwód, niegdyś zakochani zawarli słowną umowę. Poznajcie szczegóły.

Po prawie 50 latach ujawniono prawdę o Grażynie Szapołowskiej. To miała być tajemnica! Długo udawało się milczeć w tej sprawie

Grażyna Szapołowska i Marek Lewandowski wzięli ślub w 1975 roku. I choć dziś aktorka, pytana o miłości swojego życia, nie zapomina o Andrzeju Jungowskim, któremu urodziła córkę, to media postanowiły przypomnieć historię, do której Szapołowska ponoć woli nie wracać. Jak pisze portal Pomponik, aktorka poznała Lewandowskiego, gdy była na drugim roku studiów. 29-letni wówczas aktor zrobił na niej "piorunujące wrażenie", kiedy grał jedną z ról w sztuce Brechta "Wesele u drobnomieszczan".

"Na scenie pojawił się złotowłosy chłopiec. Kiedy śpiewał, kierował spojrzenie w górę na widownię. Byłam pewna, że patrzy na mnie... Za każdym razem, gdy podnosił wzrok, rumieniłam się. Od tego momentu widziałam tylko jego. Miał rude piegi na nosie i mały, śliczny dołek w brodzie", wyznała cztery dekady później na kartach książki "Ścigając pamięć", jak cytuje Pomponik.

Serwis przypomina, że Szapołowska długo milczała w sprawie tego związku, bo przez prawie 30 lat. Pierwszy raz o tym zauroczeniu opowiedziała dopiero kilka lat temu. Sam Marek Lewandowski też nie opowiadał o Grażynie w mediach.

"To miało miejsce ponad 40 lat temu. Nie chcę do tego wracać. To był barwny, ale tylko epizod w moim życiu. Tyle", powiedział Marek Lewandowski jakiś czas temu w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Grażyna Szapołowska i Marek Lewandowski tuż po rozwodzie zawarli "pakt milczenia"

Okazuje się, że - jak ujawnia Pomponik - para tuż po rozwodzie zawarła słowny pakt. Mieli nie mówić o sobie w wywiadach. I to przez lata się udawało. Dopiero niedawno wyszło na jaw, że Szapołowska i Lewandowski rozstali się, bo czego innego oczekiwali od związku. On chciał założyć rodzinę, ona uważała, że była wtedy za młoda i miała jeszcze dużo czasu na ustatkowanie się.

"Wkrótce po rozstaniu z Markiem Grażyna Szapołowska związała się z biznesmenem Andrzejem Jungowskim (owocem ich miłości jest córka Katarzyna), ale i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Rozpadła się też rodzina, którą aktorka próbowała stworzyć z dyplomatą Pawłem Potoroczynem. Szczęście znalazła dopiero u boku Eryka Stępniewskiego, którego dziś nazywa miłością swojego życia", przypomina Pomponik.

Fani mają nadzieję, że Szapołowska będzie teraz długo żyć w szczęściu i spokoju, bo bardzo cenią ją jako aktorkę i ciepłą osobę.

