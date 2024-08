Edward Miszczak w końcu wygadał się ws. Macieja Dowbora! Co działo się w gabinetach Polsatu?

"Rolnik szuka żony": Agnieszka nie znalazła miłości w programie

Program "Rolnik szuka żony" już od dziesięciu edycji pomaga uczestnikom w zalezieniu miłości. O jubileuszowej edycji było szczególnie głośno. Głównie za sprawą panów. Jednak również panie zyskały swoje pięć minut sławy. Zajmująca się hodowlą koni Agnieszka Kwiatkowska, początkowo nie przypadła widzom programu do gustu. Po jednym z pierwszych odcinków wylała się na nią fala hejtu. Rolnicza udowodniła jednak swoja wartość i dzisiaj cieszy się dużą sympatią internautów.

Agnieszka w programie do swojego domu zaprosiła żartownisia Jana, młodszego od niej o 4 lata Mateusza i Irka, który na co dzień mieszka i pracuje na Islandii. Nie udało jej się jednak nawiązać poważniejszej relacji. Wszystkich trzech kandydatów odesłała do domów jeszcze w czasie nagrań. "Próbowałam podpowiadać im, czego bym chciała. Ale zachowywali się jak takie urocze dzieci. Ostatecznie się poddałam" - mówiła później w rozmowie z "Rewią".

"Rolnik szuka żony": Fani Agnieszki mówią o ciąży

W finale powiedziała tajemniczo, że w jej życiu jednak pojawił się ktoś wyjątkowy. O swojej nowej relacji nie opowiada zbyt wiele. "No poznałam kogoś, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Nie chciałabym więcej mówić, zapeszyć, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie" - wyznała jakiś czas temu w "Party".

Agnieszka chętnie dzieli się swoją codziennością ze swoimi obserwującymi na Instagramie. Zamiesza na nim głównie zdjęcia ze stadniny, ale nie brakuje również nieco bardziej prywatnych kadrów. Ostatni post rolniczki wzbudził szczególne zainteresowanie. 40-latka podzieliła się z fanami efektami sesji zdjęciowej. Pokazała przy tym zupełnie inne oblicze. Na pierwszym ze zdjęć pozuje owinięta jedynie w ręcznik. "Czyste emocje" - napisała pod postem.

Jednak największe emocje wzbudził jej gest, a dokładnie ręka położona na brzuchu. Część fanów uważa, że kryje się za tym... ciąża. Zaczęli jej gratulować. "Czyżby ciąża?", "Niech Ci się kobietko wiedzie, bo jesteś petarda!", "Gratulacje" - można przeczytać pod zdjęciem.

