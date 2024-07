Podsiadło robi furorę na... Igrzyskach Olimpijskich! Fani mocno podzieleni

Jedno zdjęcie Celine Dion wywołało burzę. Internauci nie wierzyli w to, co zobaczyli

Dawid Podsiadło zdobył wielką publiczność startując z poziomu talent show X-Factor. Po wygranej jego kariera ruszyła z rozmachem i dziś jako jedyny w Polsce artysta, wypełnia całe stadiony. Ale jak właśnie się okazało, to nie wystarcza piosenkarzowi. Podsiadło został komentatorem sportowym Igrzysk Olimpijskich!

Co Podsiadło robił na łódce polskiej reprezentacji?

Po pierwsze Dawid Podsiadło wziął udział w oficjalnym otwarciu igrzysk. Wokalista płynął w łódce reprezentacji Polski podczas ceremonii. Okazuje się, że Podsiadło nie tylko miał "wycieczkę" po Sekwanie, ale zaczął aktywnie brać udział w najważniejszych dla Polaków wydarzeniach sportowych. Piosenkarz mocno kibicował Idze Świątek czy na meczu rugby.

Okazuje się, że Podsiadło został zaproszony na Igrzyska Olimpijskie 2025 przez Eurosport. Właśnie w studiu tej stacji zabrał się za komentowanie najważniejszych wydarzeń Igrzysk Olimpijskich.

Wrona ściągnął Podsiadło

Siatkarz Andrzej Wrona jest jednym z komentatorów sportowych tegorocznych IO w Paryżu. Sportowiec nie tylko opowiada o tym, co robią zawodnicy, ale także przeprowadza z nimi wywiady. I to właśnie on zaskoczył widzów nietypowym towarzystwem Dawida Podsiadło.

- Witaj Nieznajomy, pytanie do Ciebie mam…" Czy przyjdziesz jeszcze na mecz siatkarek? Bo ewidentnie przyniosłeś im szczęście. Top 1 scenariuszy, których się nie spodziewałem, jeśli chodzi o kolegów z redakcji sportowej. Jaki sport na Igrzyskach powinniśmy skomentować w duecie z @dylanwishop? - zapytał swoich fanów Wrona w mediach społecznościowych, cytując hit wokalisty pt. "Nieznajomy".

I tak Dawid Podsiadło kibicuje, zagrzewa do walki o medale i komentuje zmagania sportowców. Jednak nie wszystkim się to spodobało, niektórzy wręcz uważają, że komentarze piosenkarza to jakiś "kabaret" ze sportu. Inni są absolutnie zachwyceni.

- super gość - uwielbiam Andrzeja i super gość specjalny - Dawid - posypały się komentarze widzów na profilu siatkarza na Instagramie.

- Ten duet może komentować dowolną dyscyplinę i będzie oglądalność

- Best duo 🔥

- Mi się podobało, ważne by mieć dystans nie tylko do świata, ale i do siebie. Fajne, z humorem. Jak dla mnie spoko,

- Najlepsza (i najbardziej randomowa) niespodzianka igrzysk!

- Czy @dylanwishop też będzie mówił od jutra "my dziennikarze"? ;)

- Andrzej Wrona w studiu rozumiem i słuszna decyzja. Drugiego Pana nie znam że sportowych aren. Może coś przegapiłem

- Oglądam i uszom i oczom nie wierzę. La cabaret

- Podsiadło to jako kto przepraszam? Widzę, że w telewizji profesjonalizm już przestał istnieć

- To smutne że nawet na kanałach sportowych nie może posłuchać ekspertów.

A jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Dajcie znać w SONDZIE poniżej.

Sonda Czy Dawid Podsiadło powinien komentować Igrzyska Olimpijskie? Jasne, ma poczucie humoru, niech komentuje Absolutnie nie. Co on ma wspólnego ze sportem? Nie wiem, muszę to zobaczyć