Księżna ujawniła, co myśli o Meghan Markle! To nie spodoba się żonie Harry'ego

Alissa Carlson Schwartz zasłabła na wizji! Do zdarzenia doszło w jednej z amerykańskiej telewizji: w stacji CBS dla kanału KCAL News. Pogodynka miała zaprezentować najnowszą prognozę, kiedy niespodziewanie osunęła się na biurko. Szokujące sceny rozegrały się na wizji, a nagranie prędko obiegło sieć. Początkowo prezenterki, które rozmawiały z pogodynką myślały, że kobieta żartuje, ale gdy z hukiem upadła za biurko, miny im zrzedły. Natychmiast wezwano pomoc, a Alissa Carslon Schwartz trafiła do szpitala. Wideo jest naprawdę przerażające! Szybko puszczono reklamy, a medycy pobiegli do pogodynki. Okazuje się, że to nie pierwszy raz, gdy przydarza jej się taka przykra sytuacja.

Czytaj także: Wiśniewski dostał w twarz na wizji! Szybko wyłączono kamerę. "Chcesz coś dodać?!"

Pogodynka nagle straciła przytomność przed kamerami! Szokujące sceny na wizji

Alissa Carslon Schwartz po kilku dniach od zdarzenia postanowiła zabrać głos. Podziękowała współpracownikom, którzy podjęli działania i wezwali pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy. Podziękował za to także Mike Dello Sritto, wiceprezes sieci Los Angeles i dyrektor ds. wiadomości w stacji.

"Dziękuję za wszystkie SMS-y, telefony i życzenia. Wszystko będzie dobrze!", napisała po jakimś czasie Alissa na Facebooku. "Wyszłam ze szpitala i czuję się dobrze. Dużo śpię, zjadłam nawet pizzę. Miałam ponad sto SMS-ów i wciąż przychodzą nowe", dodała.

Pogodynkę nie pierwszy raz spotkała podobnie smutna sytuacja. Niegdyś w innej stacji telewizyjnej zwymiotowała podczas programu. Okazuje się, że u Alissy zdiagnozowano nieszczelną zastawkę serca. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Poniżej znajdziesz przerażające nagranie: Pogodynka nagle straciła przytomność przed kamerami! Szokujące sceny na wizji

🚨#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air📌#LosAngeles | #California Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023