Pogrzeb Ewy Dałkowskiej. Rodzina z poruszającą prośbą. Wspaniała inicjatywa

Nie żyje Ewa Dałkowska. Szczególne pożegnanie Andrzeja Dudy

Ewa Dałkowska była postacią nietuzinkową. Zasłynęła przede wszystkim jako świetna aktorka. Jej role w takich filmach jak "Noce i dnie", "Komedia małżeńska", "Panny i wdowy", "Body/ciało", "Skazany na bluesa" czy "Przedwiośnie" przeszły do historii polskiego kina. 8 czerwca gruchnęła wiadomość o tym, że Ewa Dałkowska nie żyje. Z wielkim bólem informację tę przyjęli ludzie z branży (szczególnie przejmująco aktorkę pożegnał Wojciech Kalarus), a także wielu polityków, szczególnie tych kojarzonych z PiS. Na uwagę zasługiwało to, co po śmierci Ewy Dałkowskiej zrobił Andrzej Duda. Jego słowa na długo zostaną zapamiętane.

Bardzo smutna wiadomość – odeszła Pani Ewa Dałkowska, wybitna aktorka, prawy i odważny człowiek, prawdziwa Patriotka. Stworzyła dziesiątki znakomitych kreacji teatralnych i filmowych. W latach 80. aktywnie uczestniczyła w niezależnym od komunistów życiu kulturalnym, a po 1989 roku wspierała wolną Polskę swoim talentem i zaangażowaniem w sprawy publiczne. Niestrudzenie służyła prawdzie, uczciwości i sprawiedliwości. Łączę się w modlitwie z Rodziną i Bliskimi Zmarłej. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać, Panie

- napisał prezydent RP.

Pogrzeb Ewy Dałkowskiej. Szczegóły i poruszająca prośba od rodziny

Informację o pogrzebie Ewy Dałkowskiej przekazał Nowy Teatr, z którym aktorka była związana przez długie lata. Teraz w "Gazecie Wyborczej" pojawił się nekrolog zamieszczony przez rodzinę zmarłej artystki. Podano w nim szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 13 czerwca 2025 roku o godzinie 12:00 w Kościele pw. Św. Huberta w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 23, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu parafialnym w Zalesiu Górnym

- czytamy w komunikacie dotyczącym szczegółów pogrzebu Ewy Dałkowskiej. Rodzina zamieściła też poruszającą prośbę do żałobników. Chodzi o wsparcie wspaniałej inicjatywy.

Zamiast kwiatów prosimy o rozważenie wsparcia Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z siedzibą w Warszawie, KRS 0000128039

- apelują bliscy aktorki.

