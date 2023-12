Doda i jej biust pozdrawiają z tropików. Fani nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Burza w komentarzach!

Śmierć Gabriela Seweryna. Prokuratura, sekcja zwłok, nowy wątek

Gabriel Seweryn zmarł nagle 28 listopada w szpitalu w Głogowie. Wokół jego śmierci narosło wiele kontrowersji. W sieci najpierw pojawiło się wstrząsające nagranie wołającego o pomoc uczestnika programu "Królowe życia, potem z kolei mogliśmy zobaczyć, jak Gabriel Seweryn zachowywał się przed karetką. Sprawę bada prokuratura - została już przeprowadzona sekcja zwłok projektanta, a Konrad Dulkowski, działacz Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, zwrócił uwagę na nieoczywisty nowy wątek, który być może ma jakiś związek ze sprawą Gabriela Seweryna. Działacz przyznał, że Ośrodek otrzymał sporo nieoficjalnych informacji sugerujących, że Gabriel Seweryn "wkurzał" niektóre osoby. Na pewno śmierć projektanta jeszcze długo będzie wzbudzać emocje, także po pogrzebie Gabriela Seweryna, który odbędzie się 6 grudnia.

Pogrzeb Gabriela Seweryna. Uroczystość odbędzie się w szczególnej parafii. Były tam peregrynacje obrazu MB Częstochowskiej

Wiadomo już w jakim kościele planowane jest ostatnie pożegnanie uczestnika programu "Królowe życia". Szczegóły pogrzebu Gabriela Seweryna podał jego były partner - Rafał Grabias. Dla znacznej ilości fanów szokiem jest to, że uroczystość nie odbędzie się w tak szczególnej parafii. - Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 6.12.2023 r. (środa) o godz. 12:00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Pogrążona w żalu rodzina - czytamy w relacji Rafała Grabiasa na Instagramie. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie to wyjątkowe miejsce w Głogowie. "Parafia w Krzepowie jako samodzielna placówka duszpasterska powstała z podziału parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie w 1958 r. Ks. Marian Cieślik był pierwszym proboszczem. Parafia należała początkowo do wrocławskiej administracji kościelnej, od 1972 r. do diecezji gorzowskiej. Do ważnych wydarzeń parafialnych należały peregrynacje obrazu MB Częstochowskiej w 1963 i 1992 r. W 1984 r. miejscowość Krzepów została włączona w granice administracyjne Głogowa" - czytamy na stronie Diecezji Zielonogorsko-Gorzowskiej.

Zobacz naszą galerię: Gabriel Seweryn, gwiazda programu "Królowe życia" nie żyje