Barbara Trzeciak-Pietkiewicz nie żyje. Mama Moniki Richardson miała 78 lat.

Monika Richardson przeżywa trudne chwile. Była gwiazda TVP ostatnio pożegnała swoją ukochaną mamę. Barbara Trzeciak-Pietkiewicz zmarła 29 czerwca 2024. Miała 78 lat. Mama Moniki Richardson - podobnie jak córka - była legendą telewizji. Pełniła m.in. funkcję szefowej TVP2 i i dyrektor programowej Polsatu. - Dzisiaj rano zmarła moja Mama, Barbara Trzeciak-Pietkiewicz. Wiem, że wiele osób zechce ją pożegnać, więc na pewno jeszcze napiszę. Ale na razie nie mam słów. Przepraszam - napisała Monika Richardson na Instagramie. Teraz była gwiazda TVP podała informację o pogrzebie mamy. Ostatnie pożegnanie Barbary Trzeciak-Pietkiewicz odbędzie się w czwartek, 4 lipca, o godzinie 15.00 we Wrocławiu.

Pogrzeb mamy Moniki Richardson. Spocznie w grobie obok brata byłej gwiazdy TVP

Monika Richardson o szczegółach pogrzebu matki napisała w mediach społecznościowych. - Kochani! Pożegnamy moją Mamę w kaplicy Cmentarza Grabiszyńskiego we Wrocławiu, w najbliższy czwartek, o godz. 15.00. Wolą mojej Mamy było spocząć obok swojego syna, mojego brata, Filipa. Dziękuję Wam za wszystkie wyrazy współczucia, a jeszcze bardziej za piękne opowieści o Mamie… Basia Pietkiewicz to była klasa sama w sobie, inteligencja, elegancja i urok osobisty. Nie mam do niej nawet startu. Jeśli możecie, przyjedźcie - czytamy we wpisie byłej gwiazdy TVP. Wspomniany brat Moniki Richardson zmarł w koszmarnych okolicznościach w wieku zaledwie 35 lat. W 2012 roku Filip Pietkiewicz został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w warszawskim Rembertowie. Na jego ciele znajdowało się wiele śladów po wkłuciach. Badania wykazały, że mężczyzna miał w organizmie silne stężenie opiatów i alkoholu.

