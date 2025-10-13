Półfinał Konkursu Chopinowskiego. Wielki sukces Polaków. Kto zakwalifikował się do III etapu?

Jury pod wrażeniem poziomu uczestników XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Podczas niedzielnego ogłoszenia wyników przewodniczący jury, Garrick Ohlsson, przyznał, że zakończony właśnie etap Konkursu Chopinowskiego był "długi i intensywny".

Poziom pianistów jest tak wysoki, że aż ciekawi mnie, co stanie się dalej

– powiedział laureat VIII Konkursu Chopinowskiego z 1970 roku.

Polacy w czołówce Konkursu Chopinowskiego

Nazwiska uczestników kolejnego etapu odczytał dr Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W gronie 20 pianistów znalazło się troje Polaków, którzy już w najbliższych dniach ponownie wystąpią na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Przeczytaj także: Ekspert ocenia decyzję jury Konkursu Chopinowskiego. Wyrzucili wybitnego Polaka! "To wręcz szokuje"

Trzech Polaków, którzy zakwalifikowali się do III etapu, to:

Piotr Alexewicz,

Piotr Pawlak,

Yehuda Prokopowicz.

Zobacz także: Stroje uczestników Konkursu Chopinowskiego wywołały burzę w sieci. "Można przełączyć na Top Model"

III etap Konkursu Chopinowskiego – terminy i przebieg

Trzeci etap Konkursu Chopinowskiego odbędzie się w dniach 14–16 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Przesłuchania będą prowadzone w dwóch sesjach:

poranna: godz. 10.00–15.00,

popołudniowa: godz. 17.00–22.00.

W tym etapie uczestnicy zmierzą się z dwiema wymagającymi formami muzycznymi: sonatą oraz cyklem mazurków. Kandydaci mogą wybrać jedną z dwóch sonat Fryderyka Chopina – b-moll op. 35 lub h-moll op. 58.

Drugim obowiązkowym punktem programu jest wykonanie kompletnego cyklu mazurków, pochodzących z jednego ze zbiorów: op. 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56 albo 59. Ten zestaw utworów ma pokazać zarówno techniczną biegłość pianistów, jak i ich wrażliwość oraz zrozumienie stylu Chopina.

Lista pianistów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu Chopinowskiego:

Piotr Alexewicz (Polska) Kevin Chen (Kanada) Yang (Jack) Gao (Chiny) Eric Guo (Kanada) David Khrikuli (Gruzja) Shiori Kuwahara (Japonia) Hyo Lee (Korea Południowa) Hyuk Lee (Korea Południowa) Tianyou Li (Chiny) Xiaoxuan Li (Chiny) Eric Lu (USA) Tianyao Lyu (Chiny) Vincent Ong (Malezja) Piotr Pawlak (Polska) Yehuda Prokopowicz (Polska) Miyu Shindo (Japonia) Tomoharu Ushida (Japonia) Zitong Wang (Chiny) Yifan Wu (Chiny) William Yang (USA)

Przedostatni krok przed finałem

III etap to ostatnia próba przed finałowymi występami z orkiestrą. To właśnie teraz jury oceni nie tylko techniczną precyzję, lecz także artystyczną dojrzałość i głębię interpretacji.

Dla polskich pianistów to moment, w którym mogą potwierdzić swoją pozycję w światowej czołówce. Publiczność i krytycy z uwagą śledzą ich występy, licząc, że wśród finalistów zobaczymy biało-czerwone barwy. Warto wspomnieć, że do wielkiego finału zakwalifikuje się zaledwie dziesięć osób. Sześcioro najlepszych otrzyma nagrody finansowe od 20 (VI miejsce) do 60 tysięcy euro (I miejsce). Pozostali finaliści otrzymają po 8 tys. euro.

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października 2025 roku. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, a pula nagród przekracza 240 000 euro. Zwycięzca konkursu otrzyma 60 000 euro oraz złoty medal.

Koncert Symfonia Miłosierdzia na Białych Morzach w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.